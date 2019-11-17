HOTED’e plaket yağmuru

ASSİM Turizm Plafaromu; Turizm çalışanları ve emek cephesi sorunlarını tartışma ve çözüm önerileri üzerine bir serbest kürsü ve açık oturum düzenledi.

Avni Aker’in moderatörlüğündeki açık oturum 16 Kasım (dün) 13.00’da başlayıp 16.00’a kadar devam etti. Antalya Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan ASSİM’de yapılan oturuma Alanya’dan da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekarasyonu Derneği (HOTED) katılım gösterdi.

Canlı müzik dinletisi ile kokteyl havasında başlayan programın ilk bölümünde turizm duayenleri deneyimlerini aktardılar ve plaket takdimi yapıldı. İlk bölümün ardından verilen çay molasının ardından ise Mustafa Yahyaoğlu, turizmde kadın emeği ile ilgili 190 sayılı İLO sözleşmesi ve 172-179 sayılı İLO sözleşmelerini sundu.

Program katılımcıların görüş, temenni ve önerileri ile sona erdi.

Alanya’dan HOTED adına programa, HOTED Başkanı Sevgi Topuzel, Önceki Dönem HOTED Başkanı Tarık Saylar, Genel Sekreter Ayşe Aksoy, Eğitim Komitesi Başkanı Sema Yürütür, Eğitim Komitesinden Cemile Sayar ile Veznedar Günay Demirel ve Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Ersoy katıldı.

Programda HOTED Eğitim Komitesi Başkanı Sema Yürütür ve Cemile Sayar bir konuşma gerçekleştirdiler. Oldukça beğenilen ve ayakta alkışlanan konuşmaların ardından ise Sema Yürütür ve Cemile Sayar’ın yanı sıra Dernek Başkanı Sevgi Topuzel ve bir önceki başkan Tarık Saylar’a plaket takdim edildi.