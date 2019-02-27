HOTED'ten 2019 startı

BİR süre önce genel kurulunu gerçekleştiren ve yeni yönetimini seçen HOTED, 2019’un ilk seminerinde adeta katılım rekoru kırdı. HOTED camiasının büyük ilgi gösterdiği seminere, Onursal Başkan ve Başdanışman Executive Housekeeper Hakan Halit Yeni, Ekem Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı, konuk eğitimci Ayhan Önal, Winterhalter Akdeniz Bölge Müdürü Erkan Bircan, Bölge Müdür Yardımcısı Kaan Ertunç, Numa Otelleri Genel Müdürü Mahir Oktay ve sektörde faaliyet gösteren hijyen firmalarının temsilcileri katıldı. Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeni, “Kurulduğumuz yılından buyana camiamızın çıtasının yükseltilmesine yönelik ve hakkettiği konuma gelebilmesi için, sayısız çalışmalara naçizane imza attık. Bunun yanısıra kuruluşumuzun asli görevi olan ve her biri ayrı başlıklar altında 146 eğitim semineri gerçekleştirdik. Bugüne kadar kuruluşumuzda görev alıp, mesleği için, turizmin geleceği için canla başla çalışan üyelerimize ve faaliyetlerimize sivil toplum bilinciyle mesleği adına sahip çıkan tüm meslektaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün burada gördüğüm tablo yıllardan buyana, turizm ve housekeepıng camiası adına uğraşlarımızın, çabalarımızın, çalışmalarımızın boşa gitmediğini gösteriyor. Sizler bu bilinçte olduğunuz ve bu çatıya sahip çıkmaya devam ettiğiniz sürece, yönetim kurulumuzda görev alan üyelerimizin, bizlerin heyecanı ve mücadele etme azmi artıyor. Onursal başkan ve başdanışman olarak sizler gurur duyuyorum. Yeni yönetim kurulumuz sizler yani camiamız adına çalışmalarına en üst perdeden devam ediyorlar. Bundan sonraki seminerler sizlerden gelen talepler dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan konular doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam edecek” dedi. Dernek başkanı Sevgi Topuzel ise, “Yeni yönetim olarak 2019’un ,lk seminerini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün burada bizlere desteğini esirgemeyen Winterhalter yönetimine, Ekem Eğitim ve Danışmanlık Merkezi sahibi Ayhan Önal’a, yoğun bir katılım sağlayan siz üye ve meslektaşlarımıza, yönetim kurulumuz ve camiamız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘HOTED’E DESTEĞİMİZ SONSUZ’

Numa otelleri Genel Müdürü Mahir Oktay, “Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Sivil toplum, yani meslek kuruluşu bilinciyle hareket edip, birlik ve beraberlik içinde, mesleğiniz adına son derece yararlı başarılı çalışmalara imza atıyorsunuz. Takdir ediyorum ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Kapılarımız turizm adına gerçekleştirilen bu tür yararlı çalışmalara her zaman açıktır. Sizlere desteğimiz her zaman olduğu gibi devam edecek, sizleri bir kez daha kutluyorum” diye onuştu.

KURSİYERLERİN SERTİFİKALARI VERİLDİ

Konuşmaların ardından Winterhalter’in kısa tanıtımının ardından, Ekem Eğitim ve Danışmanlık Merkezi sahibi Ayhan Önal’ın sunumuyla ‘İş güvenliği ve işçi sağlığı’ konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer sonrasında, kursiyerlerin sertifikaları verildi. Yeni, destek ve katkılarından doları Mahir Oktay, Ayhan Önal, Erkan Bircan, Kaan Ertun ve Günay Demirel’e de HOTED camiası adına teşekkür edilip, çiçek verdi.

