HOTED fuara hazırlanıyor

ANTALYA ANFAŞ Otel Ekipmanları Fuarı'nın 29'uncusu 17-18-19-2O Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fuarda yerini alan HOTED düzenleyeceği 'Housekeeping (Kat Hizmetleri) Olimpiyatları'nın her yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi görmesi bekleniyor. 17 Ocak Çarşamba günü fuar açılışında ziyaretçi görüşmeleri, 18 Ocak Perşembe günü Housekeeping Olimpiyatları (yarışmalar) yapılacak. 19 Ocak Cuma ve 20 Ocak Cumartesi günü sektörde faaliyet gösteren iş ortakları yani firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Fuarla ilgili bir basın toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıya, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Fuar Direktörü Arzu Yungul, İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya İç Mimarlar Odası Başkanı İlker Biner, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Akdeniz Gastronomi Derneği Başkanı Mustafa Erol, HOTED ve Housekeepıng Dernekleri Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

ALANYA'YI TEMSİL EDECEKLER

Toplantıda yapılan basın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "HOTED olarak üyelerimizi ve meslektaşlarımızı sektördeki sürekli değişen ve gelişen yeniliklerden haberdar etmek ve yeni teknolojilerden yararlandırmak adına 6'ncı kez Antalya ANFAŞ Expo Center’da buluşmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphe yok ki ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve ülkemizin yanı sıra dünyanın da son derece kaliteli markalarını bir araya getiren en büyük ve kapsamlı fuar olma özelliğine sahiptir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm HOTED ve housekeepıng dünyasının buluşma noktası olan böylesine büyük bir organizasyonda bir kez daha camiamızı gururla temsil etmeye hazırlanıyoruz. 2018 yılında 29’uncu kez sektör profesyonelleriyle buluşacak olan ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı’nda hem Alanya’yı hem de tüm housekeepıng camiasını temsilen sektördeki iş ortaklarımızla ve turizm dünyasından siz saygı değer dostlarımızla 6'ncı kez bir araya gelmenin onurunu ve gururunu yaşayacağız. Her zaman önemle vurguladığımız gibi, kat hizmetleri camiası olarak olimpiyatlarımız başta olmak üzere eğitim, etkinlik ve seminerlerimizin yanı sıra ülkemizin dört bir yanında aktif faaliyet gösteren derneklerimizle de çalışmalarımıza uyum içinde en üst seviyelerde devam ediyoruz. Bilindiği üzere HOTED olarak ANFAŞ Hotel Equipment Fuarı gibi büyük ve uluslararası bir fuarda Alanya ve housekeepıng ismini neonlara yazdıran tek kuruluş olma özelliğine sahibiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yine sürprizlerle dolu '6. Uluslararası HOTED Housekeepıng Olimpiyatları'nı kıymetli iş ortağımız ve kendi alanının en iyilerinden biri olan Tolkar Çamaşırhane Ekipmanları’nın destek ve katkılarıyla gerçekleştireceğiz. Tüm turizm camiamızı, housekeeping camiasının değerli mensuplarını ve kıymetli iş ortaklarımızı olimpiyat alanımıza, standımıza davet ediyoruz. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için HOTED Alanya sosyal ağlarımızdan vewww.hotedalanya.org.tr resmi web sitemizden bizleri takip edebilirler."