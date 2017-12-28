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HOTED eğitim turunda

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Alanya, eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor

HOTED eğitim turunda

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Alanya, eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor

28 Aralık 2017 Perşembe 20:41
HOTED eğitim turunda
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HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Alanya, eğitim, etkinlik ve faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. 132’inci eğitim seminerini gerçekleştiren HOTED, son olarak merkezi Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan DK Tekstil Fabrikası’na ve Kevser Üniforma Fabrikası’na gezi düzenledi. Organizasyonuyla ilgili bir açıklama yapan dernek başkanı Tarık Saylar, sektörde eğitimli, bilinçli ve donanımlı yöneticilere fazlasıyla ihtiyaç olduğunu, derneğin organize ettiği, bu ve benzeri organizasyonlar aracılıyla ülke turizmine ve özellikle Alanya turizmine katkı sağlayarak, kuruluşun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. 
 

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