HOTED Alanya'dan 'Housekeeping' semineri

SULTAN Sipahi Resort Otel'de saat 18.30'da düzenlenecek seminere konuşmacı olarak Psikiyatrist Uzman Doktor Mustafa Erkan ile HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni katılacaklar. HOTED Onursal Başkanı Yeni, seminerde kat hizmetleri çalışanlarına yapılan haksızlıklar ve gelinen son durum konusunda bir konuşma yapacak. HOTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Saylar, "Seminere üye ve meslektaşlarımızın yanısıra sivil toplum kuruluşları ve tüm turizm çalışanları davetli" dedi.

