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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
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HOTED Alanya'dan 'Housekeeping' semineri

HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Alanya tarafından 20 Ekim Cuma günü 'Dikkat Eksikliği ve Etkili İletişim-Türk Turizminde Housekeeping' konuşlu seminer gerçekleştirilecek

HOTED Alanya'dan 'Housekeeping' semineri

HOTEL Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Alanya tarafından 20 Ekim Cuma günü 'Dikkat Eksikliği ve Etkili İletişim-Türk Turizminde Housekeeping' konuşlu seminer gerçekleştirilecek

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:07
HOTED Alanya'dan 'Housekeeping' semineri
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SULTAN Sipahi Resort Otel'de saat 18.30'da düzenlenecek seminere konuşmacı olarak Psikiyatrist Uzman Doktor Mustafa Erkan ile HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni katılacaklar. HOTED Onursal Başkanı Yeni, seminerde kat hizmetleri çalışanlarına yapılan haksızlıklar ve gelinen son durum konusunda bir konuşma yapacak. HOTED Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Saylar, "Seminere üye ve meslektaşlarımızın yanısıra sivil toplum kuruluşları ve tüm turizm çalışanları davetli" dedi.
 

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Son Güncelleme: 11.10.2017 12:46
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SULTAN Sipahi Resort OtelHousekeeping SemineriHousekeepingAlanyaHOTED Alanya
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