HESTOUREX kapılarını açıyor

TÜRK turizmini 12 aya yaymak, kitle turizm hareketlerinden ayrı, nitelikli turizm hareketi sağlamak amacı ile Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle yola çıkan ve Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının desteklediği HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Fuarı ve Kongresi 5-8 Nisan'da gerçekleştirilecek. Geçen yıl ilk kez yapılan HESTOUREX'te, 150 ülkeden gelen 4 binin üzerindeki alım heyeti, Türk turizm potansiyelini anlatan 271 firma ve kurumdan 607 kişilik profesyonelle, toplamda 41 bin 783 ikili iş görüşmesi yaparak anlaşma imzalamıştı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ikincisi yapılan HESTOUREX, Türkiye'deki kurum ve kuruluşları dünyanın her yerinden gelen satın alma heyetleriyle bir araya getirerek, tüm ülkedeki turizm hizmeti veren işletmelerin 4 mevsim faaliyet göstermesini, turizmi sürekli hale getirmeyi hedefliyor.