Hestorex, özel hastanelerin geleceğine ışık oldu

165 ülkeden 6 binin üzerinde alım heyetinin katıldığı Hestourex 2019 Fuarının yurt dışı planlarına ışık tuttuğunu söyleyen OFM Antalya Hastanesi Başhekimi Dr. Cem Mutlu, “Hestourex 2019 Fuarı'nın 2'nci gününde, alım heyetleri ile birebir (B2B) görüşmelerimizi devam ettirdik. Katılım grupları ve alım heyetlerini hastanemizde ağırladık, sağlık hizmetlerimiz hakkında kapsamlı bilgiler verdik. ” dedi.



“Katkılar sağlayacağını düşünüyorum”

Asya, Avrupa, Arap Yarımadası ve Afrika ülkelerinden gelen alım heyetleri ile yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini aktaran Dr. Cem Mutlu, “Biz hastane olarak Hetex Fuarı’na da katılmıştık. Hesteourex Fuarı’na da her yıl katılıyoruz. Bu fuarda sağlık turizmi için birebir görüşmelerimiz oldu. Sağlık turizmi alanında yurt dışında temaslarımız var. Bu tip fuarlar bizim için bağlantı ve birebir görüşmeler için çok iyi bir ortam oluyor. Bu fuarın hedef ülkelerde de yapılmasının, sağlık sektörüne önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“OFM yurt dışına açılıyor”

Hastanenin İşletme Müdürü Ahmet Mençi de, kurumun yurt dışı faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı. Hestourex Fuarı’na her yıl katılım sağladıklarını söyleyen Mençi, “Hestorex fuarına üçüncü kez katıldık. Sağlık turizmi ve turizm sağlığı kapsamında, bu fuarda çok başarılı ve önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Fuarın devamlılığı esastır. Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıklarımız, sağlık turizminin geliştirilmesi adına çok önemli çalışmalar yapıyor. Antalya’mızda böyle bir organizasyonun olması bize onur veriyor. Fuara yurt dışından gelen ziyaretçiler, hastanemizin standına yoğun ilgi gösterdi. Alım heyetleri ve katılım gruplarını hastanemizde ağırladık, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirdik. Özellikle yurt dışında ofisler açmaktayız. İlk ofisimizi Hollanda’da faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. İkinci ön gördüğümüz ülkeler, Kazakistan, Türkmenistan ve Rusya bölgesini düşünüyoruz. Temmuz ayı içerisinde bu çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” diye konuştu.