'Helal Turizm' talebi artıyor

EXOTIC Tour Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Topçu, Türk turizminde yeni bir trend olarak son dönemde ön plana çıkan 'İslami Turizm' veya bir diğer adıyla 'Helal Turizm' ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Sektörde yeni bir oluşum başlatan helal turizm anlayışının, önemli bir eksikliği giderdiğini ifade eden Topçu, bu eksikliği gören tur operatörlerinin de büyük bir çalışma başlattığını söyledi. Topçu, şunları söyledi:

'YILLARCA SÜREN TALEP SONUCU OLUŞTU'

Helal turizm, aslında son yıllarda gündemde olan ve turizm hareketliliğinin bir kısmını kapsayan ve normal hayatlarını dini kurallara göre şekillendirmiş insanların tatillerinde de bunları karşılayacağı bir ortam talebinden kaynaklanan ve talebi her geçen yıl artan bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Dini inanışlarından ödün vermeden tatil yapmak isteyen ancak ekonomik olanaklarının gelişmesiyle bunu değerlendirmek isteyen bu grup konaklama sektörünün de bu yönde yapılanmasını sağlamıştır.

'TUR OPERATÖRLERİ İLGİ GÖSTERİYOR'

Yıllar içersinde şekillenmesini tamamlamaya çalışan sektöre ekonomik duruma göre farklı kategorilerde konaklama işletmelerinin doğmasına sebep olmuş ve hatırı sayılır tur operatörleri bu otelleri programlarına koymaya başlamış durumdalar. Aldığımız bilgiler bunun da artarak devam edeceği yönünde. Özellikle Avrupa'da yaşayan Müslümanlar her geçen yıl bunu daha fazla sorgulamaya başlamış ve bu yönde büyük tur operatörlerini bu yönde çalışma yapmaya yönlendirmişlerdir.

'DİN TURİZMDE HAREKETLİLİK SAĞLIYOR'

Türkiye'ye olan turizm talebi göz önüne alındığında şartların da uygun olması, bu yönde hizmet veren işletmelerin hem kalite hem de sayısal olarak artmasına olanak sağlamaktadır. Müslüman toplumların hem gelirlerinin hem de dini görevler dışında da hareketlere katılma alışkanlıklarının artması sektörün bu kolunun dikkatini çekmekte ve giderek büyüyen bir sektör haline gelmesini sağlamaktadır.

'ÇOK CİDDİ BİR POTANSİYEL OLUŞTURUYOR'

Dünya nüfusunun yüzde 25’e yakınının Müslümanlardan oluştuğunu düşünecek olursak artan bu talebin göz ardı edilemeyeceği bir gerçek. Ticaret, bankacılık gibi birçok alanda kendine özgü sektörünü oluşturan Müslümanların, turizm sektöründen de uzak kalması düşünülemez. Ayrıca dini hassasiyetleri yüksek olmasa da bu tarz konaklama tesislerinde kendilerini daha rahat hissetmekteler. Bu alana yönelen misafirlerin sayısı azımsanmayacak oranda. Hem yurtdışından ülkemize, hem de iç turizmde bu alanda bir talebin olduğu yapılan araştırmalarda görünmektedir.

'HEDEFLENEN 50 MİLYON TURİST'

Türkiye özellikle daha rahat hareket alanı bulan bu topluluğa iyi bir alternatif olmaktadır. Bu anlamda 50 milyon turist hedefinde helal turizm olarak adlandırılan hareketliliğinde önemli bir payı olacağını söylemek falcılık olmaz. Şu anda bu konuda Türkiye'nin rakibi Malezya'dır. Türkiye hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken ana husus, sektördeki bütün aktörlerin dengeleri iyi koruması ve bu çeşitliliği birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olarak görmesi gerekmektedir. Hem iç hem de dış pazarda bu hareketlenmenin hatırı sayılır derecede artacağının öngörülmesi ve özellikle konaklama sektörünün bu konuyu yeni yatırımlarda dikkate alması, farklı pazarların taleplerinin karşılanmasında önemli bir rol üstlenecektir."