'Hedefimiz sezonu 12 aya yayıp, 20 milyon turist ağırlamak olmalı'

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)’un düzenlediği 8. Uluslararası Resort Turizm Kongresi “Geleceğin Turizmi Turizmin Geleceği” başlığıyla Antalya’da başladı. Kongrede turizmcilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kongrenin turizm sezonu öncesi alınacak kararlar ve çizilecek yol haritası açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Zorlu günleri birlikte aştık

Birkaç yıldır turizm sektörünün zor bir süreçten geçtiğini kaydeden Türel, “Bu zorlu günleri hep birlikte aştık. Sektöre katkı amacıyla ‘ Antalya Seni Bekliyor’ başlığında bir kampanya başlatmıştık. 18 ilde 8 bin mecrada erken rezervasyon kampanyası gerçekleştirdik. O dönemin zor koşullarında umut oldu. Çok kısa bir sürede el ele vererek sorunları aştık ve rekorlarla dolu altın bir yıla imza attık” diye konuştu.

Başkan Türel artık turizm gelirlerin turist rakamıyla doğru orantıda olmasını nasıl sağlamak gerektiğini konuşmak gerektiğini belirterek, “Bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanımızın da işaret ettiği üzere artık nicelik değil nitelik öne çıkmalıdır” dedi.

12 ay sezon 20 milyon turist hedefi

Antalya’da misafir memnuniyetinin yüzde 90-95’lerin üzerinde olduğunu belirten Türel, şunları dile getirdi: “Antalya sahip olduğu tesis ve yatak kapasitesiyle 20 milyon turiste rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahiptir. Önümüzde duran en önemli hedef az önce de ifade ettiğim gibi sezonu 12 aya çıkarmak olmalıdır. Sezonu 12 aya çıkarırsak birkaç sene içerisinde Antalya’da 20 milyon turisti ağırlayacağımıza inanıyorum. Ekim Kasım ayı doluluk oranı fevkalade iyi bir duruma geldi. Bu yıl Avrupa’daki tur operatörlerinin satışlarının mart başını çektiğini de duyduğumuzda aşağı yukarı turizm sezonun 8 aya yayıldığını söylersek yanlış olmaz.”

Ören yerleri projesi

Başkan Menderes Türel, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve turizmcilerle birlikte ören yerleri ve müzelerin ziyaretçi rakamlarını arttırmayı amaçlayan yeni bir proje üzerinde

çalıştıklarını belirterek, “Side, Aspendos, Noel Baba, Perge gibi dünya çapında tanınan yerlerimizin ziyaret oranının Antalya’ya gelen turist sayısı ile kıyasladığımızda çok düşük kaldığını görüyoruz. Yapacağımız bu çalışma şehrimizin ekonomisini canlı tutacağı gibi yıllardır dile getirilen turist otelden çıkmıyor yakınmasının da önüne geçecektir. Bugüne kadar 2 milyon 900 bin turistin ziyaret ettiği bu ören yerlerini bu proje sonunda 5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Rakiplerimizle rekabet edebilecek düzeydeyiz

Turizmdeki rakipleriyle yarışabilmesi için Antalya’nın yaşam kalitesini artırarak, 21. Yüzyılın yeryüzü cennetlerinden birisi yapmaya çalıştıklarının altını çizen Türel, şunları aktardı: “Bunun için çok yatırım yapıyoruz. 2004 yılında ilk göreve geldiğimde 2 arıtma tesisimiz vardı, şimdi 32 arıtma tesisimiz var. Tek damla pis suyu temizlemeden denize vermiyoruz. Antalya Mavi Bayrak sayısında dünyada ikinciliği gibi önemli bir yere sahip. 200 Mavi Bayrak’a sahibiz. Bu arıtma tesisleri sayesinde denizimize gözümüz gibi baktığımızdan dolayı böyle. Katlı köprülü kavşaklardan kanalizasyona kadar dünyadaki rakiplerimizle rekabet edebileceğimiz düzeydeyiz.”

Yeni yaşam ve cazibe alanları oluşturuyoruz

Antalya’nın son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim yaşadığına dikkat çeken Türel, şöyle konuştu: “Konyaaltı sahilinde hizmete açtığımız Sahil Antalya Yaşam Parkı, devamında şimdilerde silueti ortaya çıkan Türkiye’nin medarı iftiharı bir proje olan Boğaçayı Projemiz ve cadde düzenlemelerimiz ile kent estetiğine katkı sunarak yeni yaşam ve cazibe alanları oluşturuyoruz. Bugünlerde yolu Konyaaltı’na düşenlerin Boğaçayı Projesini görmesini tavsiye ederim. Kanal projesinde yaşam alanları, film stüdyoları olmasını istiyoruz. Çünkü Antalya’nın güneş ışığı, tarihi ve doğal yapısı film çekimi için büyük avantaj sağlamaktadır ve biz Antalya’da sinema endüstrisi merkezleri kurulmasını destekliyoruz.”

Konyaaltı ödülle taçlandı

Sahil Antalya Yaşam Parkı projesinin uluslararası bir ödülle taçlandığını belirten Türel, “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde çevre düzenleme dalında İdeal Kent ödülünün sahibi olduk. Bunlar Antalya’mız adına önemli ve güzel gelişmelerdir. Her yıl binlerce yabancı aile Antalya’dan konut alarak şehrimize yerleşiyor. Daha önce Alman, Hollandalı, Norveçli topluluklarımız vardı, artık Rus, İranlı, Azerbaycanlı topluluklarımız da oldu. Antalya, Akdeniz’de Barselona ile karşılaştırılabilecek bir şehir olma yolundadır” ifadelerini kullandı. .