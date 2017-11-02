'Hedef Uzak Doğu'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Endonezya, Malezya gibi Uzak Doğu ülkelerine açılacağız" diyerek yeni turizm politikasına ilişkin bilgiler verdi. Kurtulmuş, "Aşağı yukarı bunları topladığımız zaman dünya nüfusunun yarısı. Buralarda, Hindistan'da 350 milyon orta sınıf var, muazzam bir güç, yeni zenginleşmiş, her türlü alım potansiyeli olan. Çin'de 300 milyonu aşkın bir orta sınıftan bahsediliyor. Dolayısıyla bütün bu ülkelerle ilişkilerimizi artıracağız. O kapıları tıklayacağız, o kapıları açacağız" dedi. Kurtulmuş, "Uzak Doğu, turizm bakımından şimdiye kadar ihmal edilmiş bir alandı. Çünkü her türlü zorluğa rağmen, ilk dokuz ayda 4 milyonun üstünde Rus turist gelmiş, 3 milyona yakın Alman turist gelmiş. Bu şu demek değil Asya'ya açılıyoruz diye geleneksel pazarlarımızı ihmal edeceğiz. Oradaki gücümüzü de artırmaya devam edeceğiz ama Türkiye'nin yeni kapıları açması lazım" şeklinde konuştu. Bu kapsamda Çin'de 2018 Türkiye yılı ilan edildiğini anımsatan Kurtulmuş, 50 etkinlik planlandığını söyledi.