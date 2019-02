'Hedef alternatif pazarlar'

DOĞU Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı–EMITT’te düzenlenen 'Turizm Önderleri Turizmin Geleceğini Tartışıyor' başlıklı panele katılan

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin sektörün geleceğine ve neler yapılması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim Birkan’ın moderatörlüğünde yapılan panelde konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, turizm sektörünün ülke ekonomisinin lideri durumuna geldiğini ve bunun da herkese sorumluluk yüklediğini söyledi. “Herkesin bizden beklentileri var” diyen Narin, konuşmasında şu noktaların altını çizdi:

'HER ŞEYİMİZLE 30 YILI PLANLAMALIYIZ'

TTYD olarak geriye dönük rakamlara baktığımızda 600 milyon turist ve 600 milyar dolar kazandığımızı gördük. İşi kendi salınımı içinde bırakırsak önümüzdeki dönemde 1,5 trilyon dolar, ama çaba sarf edersek 2 trilyon dolar turizm geliri elde ederiz. Verimliliğimizi arttırarak çok çalışmamız gerekecek. Kanunlarımızla ve her şeyimizle önümüzdeki 30 yılı yazmamız gerekiyor.

‘HEM DİJİTALLEŞİP HEM DİJİTALLEŞMEMELİYİZ’

Turizm sektörü olarak planlı çalışmalıyız. Rakiplerimiz farklı ürün ve fiyatlarla ortaya çıkıyor. Plansız ilerlememiz bizim için bir tehdit olabilir. Turizmin taraflarıyla bir araya gelerek bir master plan yapmalıyız. 1.4 milyon yatağa yakın kapasite var. 350 bin de yapım aşamasında olan yatak var. Böyle mi devam etmeli, restoran sayısı otel sayısında fazla mı olmalı? 20 milyonu gördüğünde İstanbul’da neler olacak? Bunlara kafa yormalıyız. Bir taraftan dijitalleşirken, bir taraftan da dijitalleşmemek üzerine paketler yapmamız gerekiyor. 4 saat uçuşla gelen misafiri havalimanından oteline 4 saatte götürüyorsak burada sorun var demektir.

‘TURİZMDE 18 MİLYAR DOLARIN

ÜZERİNDE BİR RİSK VAR’

Şu anda Türkiye’nin turizm sektöründe 18 milyar doların üstünde bir riski var. Turizmcilerin, iletme sermayesine ihtiyacı var. Son 2-3 senedir imkansızlıklardan dolayı yapamadığımız renovasyon ihtiyacını da göz ödününe alırsak önemli bir finansman sorunu ortaya çıkıyor. Turizm gelirini arttırmak istiyorsak, renovasyona kaynak ve finansman bulabilmeliyiz.”

BAĞLIKAYA: AVRUPA PAZARI MANİPÜLATİF

Panelin diğer katılımcısı TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, Türkiye turizminin olağan dışı koşullarda ve her 3 yılda bir kriz yaşayarak bugünlere geldiğini belirtti. Avrupa pazarının manipülasyona açık olduğunu kaydeden Bağlıkaya, Avrupa pazarını kaybetmeden alternatif pazarlarda büyümenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Aslında bu sektörün başarısı krizleri nasıl atlattığı ile doğru orantılı. Neler oldu ve bundan sonra neler olacak diye bakarsak, turizm sektörü 3 yıl arayla krizler yaşayarak geldi hep. Sektör dört başı mamur olarak gelmedi bu noktalara. Bu nedenle bugün dünyada bulunduğumuz konum ve sıranın değeri de çok fazla. Biz dış müdahalelere ve krizlere rağmen bu noktalara geldik. Krizler bize alternatif pazarlara açılmamız gerektiğini öğretti. Çünkü Avrupa pazarının manipülatif olduğunu gördük. 2016’nın faydası, pazar çeşitliliğine gitmemiz oldu. Ana pazarlarımız Rusya ve Ukrayna hariç, Avrupa pazarı 2015’in üstünde değil. Bütün pazarlar 2015’in altında ve buna rağmen rekor kırdık."