'Hedef 38 milyon turist'

TÜRKİYE'NİN 2018 yılına ait turizm hedefleri konusunda açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017'de 32.4 milyon olan ziyaretçi sayısını 2018'de 38 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. 2018'deki turizm geliri hedeflerinin ise 30 milyar dolar olduğunu kaydeden Kurtulmuş, ''Bu yıl, 2014 yılını zorlayacağımızı, hatta geçeceğimizi ümit ediyorum. 38 milyona yakın turist hedefimiz var, bunun 30 milyar dolara yakın gelir bırakmasını ümit ediyoruz. 2018 yılıyla ilgili olarak gerek Almanya'da gerek İngiltere'de, Rusya'da, Ukrayna'da ve diğer ülkelerden geri dönüşler fevkalade iyidir. Ortalama geçen yıla göre erken rezervasyonlarda yüzde 40 itibarıyla bir artış var. Bu da önümüzdeki sezon iyi bir turizm sezonunu geçireceğimizi ortaya koyuyor." diye konuştu.

