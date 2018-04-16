'Hedef 36 milyon turist'

BU yıl Türkiye'nin turizmde 36 milyon turist rakamını yakalayabileceğini söyleyen Erdoğan, "Turist sayımız 13 milyondan 32 milyona, turizm gelirimiz 12.4 milyar dolardan 26.3 milyar dolara çıktı. Darbe girişimleri nedeniyle turizmde bazı sıkıntılar yaşadık. Onları da aşıyoruz. Bu yıl turizmde beklentimiz çok yüksek. İnanıyorum ki bu yıl 36 milyonu yakalayabiliriz. 40 milyon olabileceğine dair işaretler de var ama biz şu anda 36 milyona kilitlendik" ifadelerini kullandı.