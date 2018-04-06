'Hedef 20 milyon turist'

HESTOUREX Fuarı'nın Antalya ve Türkiye için çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı, 2016 yılında krize giren Türkiye turizminde büyümenin yeniden gerçekleşmeye başladığının altını çizdi.

'2023 VE SONRASINI PLANLAMAMIZ GEREKİYOR'

2016'daki krize 'Her şerden bir hayır doğar' mantığıyla baktıklarını ifade eden Erkan Yağcı, "O dönem dikkat çektiğimiz iki tane konu vardı, birincisi ürün çeşitliliği, ikincisi ise pazar çeşitliliği. Bizim Antalya ve Türkiye turizminin şekillendirilmesi için 2019'u, 2020'yi değil, 2023 ve sonrasını planlamamız, strateji ve taktikler geliştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'NİSAN-EKİM ARASINDA TALEP SIKINTISI YOK'

Antalya'da Nisan-Ekim arasındaki dönemde bir talep sıkıntısının olmadığına dikkat çeken Yağcı, "Bahsettiğim dönem için şu anda çok ciddi bir talep var. Ama bizim, Kasım-Nisan arasındaki dönemde talep oluşturacak yeni ürünlere ihtiyacımız var" dedi.

'HEDEFİMİZ ANTALYA'DA 20 MİLYON TURİST'

Türkiye'nin deniz, kum, güneş alanında çok güçlü olduğunu belirten AKTOB Başkanı, mevsimsellik anlamındaki kısır döngünün kırılması gerektiğine işaret etti. Yağcı, "Antalya olarak hedefimiz 20 milyon, Türkiye içinde 60-65 milyon turiste ulaşmak. Bunu gerçekleştirmek çok zor değil. Hestourex Fuarı, ürün çeşitlendirilmesi anlamında oldukça önemli bir görev üstleniyor" şeklinde konuştu.

'ANTALYA'DA YETERİ KADAR TESİSİMİZ VAR'

Antalya'nın spor turizmi alanında geniş olanaklara sahip olduğunu kaydeden Yağcı, "Türkiye'deki 40 golf sahasının 36'sı Antalya'da. Kentte 150 tane futbol sahası, 900 tane tesisimiz var. Yani turizm olgusunun gerçekleşmesi için gerekli tüm altyapı ülkemizde fazlasıyla var" dedi.