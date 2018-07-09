Havalimanlarında yüz tanıma teknolojilerinin kullanımı güvenliği artırıyor

BİİŞİM güvenliği alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda lider konumda bulunan Komtera Teknoloji’nin güvenlik uzmanları, havalimanlarında kullanılacak yüz tanıma teknolojilerinin 5 temel faydasını paylaşıyor. Havalimanlarında güvenliğin, yapay zeka destekli yüz tanıma sistemleriyle sağlanması, hem hızlı ve kolay bir şekilde kimlik denetiminin gerçekleştirilmesi hem de olası suçlara karşı caydırma oluşturulması açısından pek çok yarar sağlıyor. Bilişim güvenliği alanındaki dağıtım ve çözümleriyle pazarda lider konumda bulunan Komtera Teknoloji uzmanları, havalimanlarının güvenliği için yüz tanıma teknolojilerinin sunduğu 5 avantajı paylaşıyor.Havalimanlarında Yüz Tanıma Teknolojilerini Kullanmanın 5 FaydasıYeni teknolojiler, geçmişteki yöntemlerin eksikliklerini kapatıyor. Yapay zeka ve makine öğrenimi teknikleriyle oluşturulmuş detaylı algoritmalarla çalışan yüz tanıma teknolojileri ve kimlik eşleştirme teknikleri, geleceğin havalimanlarında güvenliği sağlamanın temelini oluşturuyor. Komtera Teknoloji güvenlik uzmanları, yüz tanıma teknolojilerinin havalimanları için önemini 5 maddeyle anlatıyor.1. Makine öğrenimi yapay zekayla entegre edilerek oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. Makine öğrenimi ve yapay zekanın modern yüz tanıma teknolojisine katılması, yüz tanıma teknolojilerini daha da etkili bir hale getirir. Makine öğrenimi teknolojileri ile algoritmalar kandırılması daha zor hale gelir ve karşılaşılan veriler hem hız hem yeterlilik açısından en az birkaç kat daha doğru değerlendirilir. Biyometrik sistemler yapay zekayla iç içe çalıştırılınca sonuçlar güvenlik endişelerini ortadan kaldırır.2. İnsanlardan kaynaklanan hatalar ortadan kalkıyor. Havalimanlarında yüz tanıma teknolojilerini kullanmak, insan hatalarını ortadan kaldıracaktır. Birçok uçuşun ve yolcunun olduğu havalimanlarında bu tarz bir teknolojiyi kullanmak, güvenliği tam olarak sağlamak için şarttır. Bir sahte nüfus cüzdanını ya da pasaportu kolayca fark etmek genelde yıllar boyu deneyim gerektirir. Görevlilerin en minik detayları bile fark etmesini beklemek yerine en yüksek teknolojiye sahip cihazları kullanmak hem kontrol için zaman kazandıracak hem de hataları azaltarak havalimanının güvenlik seviyesini artıracaktır.3. Yüz tanıma teknolojileri ileri eşleştirme tekniklerinden faydalanarak fazla müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yüz tanıma teknolojilerinde, kimliğini ya da pasaportunu veren kişinin gerçekten de kimlik fotoğrafındaki kişi olup olmadığına dair genelde eşleştirmeye dayalı bir mantık uygulanır. Eşleştirme sistemiyle kimliklerin ya da pasaportların doğruluğunu ispatlamak, geleneksel yöntemlerin gerektirdiği fazladan çalışan müdahalesini ortadan kaldırır.4. Yüz tanıma sistemi, altyapı yatırımı sağlandığında gelecekteki ihtiyaçları karşılamaya hazır. Güvenlikte geleceğin anahtarı olarak düşünülebilecek dijital kimliklere daha fazla yatırım sağlandıkça kimlik doğrulama işlemleri kolaylaşacak ve geleneksel kimlikler arka planda kalacaktır. Bu nedenle havalimanlarının şimdiden bu teknolojiyi kullanması, sektörü geleceğe yönelik hazırlayacak ve güvenlik ile verimi artıracaktır.5. Yüz tanıma teknolojileri, eski yöntemlerin işlevsizliğini geçmişte bırakıyor. Günümüzün teknolojik belge okuyucuları, kimlik kontrolü alanında bundan çok daha fazlasını başarmada yetkindir. Teknolojik belge okuyucuları, kimlik ve pasaportların üzerindeki güvenlik işaretlerini de kontrol ederek uyguladıkları ileri düzey algoritmalarla tüm detayları içeren bir inceleme gerçekleştirir ve sahteciliği çok daha kolay ve hızlı şekilde açığa çıkarır. Ayrıca tek başına klasik güvenlik kameralarına da güvenilemez çünkü kameralar, kişilerin hareketlerini takip ederken maalesef genelde rastgele bir şekilde çekim yaptıklarından dolayı sistematik bir inceleme sunamaz. Bu nedenle havalimanı çalışanları da fazladan çalıştıkları halde güvenliği oluşturmada etkisiz kalırlar. Öte yandan, 7/24 çalışabilen, gerçek zamanlı takip ve gerektiği zamanda alarm veren bir yüz tanıma sistemi ise suç oranını azaltır.