Halktan Corendon'a ödül

2010 yılında kurulan ve seyahat endüstrisine yönelik haberler, raporlar ve pazarlama önerilerinin yanı sıra yolculuğu seven herkes için en düşük bütçeli seyahat noktalarından en çılgın festivallere kadar seyahat sektörüne dair ne varsa paylaşan internet portalı Uzakrota.com tarafından düzenlenen 10. Uzakrota Seyahat Ödülleri, 13 Aralık akşamı Uzakdoğu Travel Summit kapsamında gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl ilk defa fiziksel olarak verilen ve kazananların 30 kategoride halk oylamasıyla belirlendiği Uzakrota Seyahat Ödülleri’nde Corendon Airlines, Yılın Yerli Dijital Havayolu Markası ödülünün sahibi oldu. Ödülü, havayolu adına Corendon E-Ticaret Müdürü Melih Pazarlıoğlu aldı.

Ödüle ilişkin konuşan Melih Pazarlıoglu, “Bu ödüle, üstelik halk oylamasıyla layık görülmek bizim için büyük mutluluk kaynağı. 2005 yılında kurulan Corendon Airlines olarak misafirlerimize avantajlı fiyatların yanı sıra kaliteli bir hizmet de sunuyoruz. Her sezon bir önceki yıla göre hem base ve destinasyon sayımızı hem de yolcu kapasitemizi artırarak sektördeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyuyoruz. 2020 yılındaki en büyük hedeflerimizden biri de değişen kullanıcı alışkanlıkları ve davranışlarına göre yolcularına en iyi tecrübeyi yaşatacak dijital ve teknolojik çözüm yollarını sunmak olacak. Hiç bitmeyecek olan dijitalleşme sürecimizde bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

