'Halk plajlarındaki işgali plajları kiraya vererek önleyeceğiz'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, plajlardaki 'haksız işgallerin' önüne, bu plajları kiraya vererek geçeceklerini söyledi. CHP'li Tanrıkulu Bakan Ersoy'u yanıtlamsı istemiyle; sahillerdeki halk plajlarının sayısını, bu plajlarda ücret alınıp alınmadığını, alınıyorsa ne kadar ücret alındığını ve bu plajların kimler tarafından işletildiğini sormuştu. Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt veren Mehmet Ersoy, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapıldığını ve bu kapsamda halk plajlarının kiraya verilebileceğini söyledi. Yapılan değişiklikle halk plajlarının kiraya verilmesinin önünün açıldığını hatırlatan Ersoy, düzenleme ile birlikte kıyılardaki haksız ve hukuka aykırı işgallerin önüne geçileceğini ileri sürdü. Ersoy, ''Anayasa’ya ve Kıyı Kanunu’na uygun olarak vatandaşlarımızın kıyılarımızdan ve denizlerimizden ucuz ve kolay bir şekilde yararlanmaları sağlanacak. Ayrıca günübirlik tesis ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakanlığımızın kontrolünde olacak şekilde günübirlik tesis alanları kısa süreli olarak kiralanabilecektir" dedi.