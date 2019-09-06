GZP'nin yolcu sayısı 773 bin

TÜRKİYE havalimanlarında yılın ilk 8 ayında 140 milyon yolcuya hizmet verilirken, Ağustos ayında ise bu rakam 23 milyon olarak gerçekleşti.

Turizme yönelik havalimanlarının 2019 yılı ilk 8 aylık döneminde gerçekleşen yolcu trafiği ise şöyle:

İzmir Adnan Menderes Havalimanında iç hat yolcu sayısı 6 milyon 155 bin 15, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 239 bin 807 olmak üzere, toplamda 8 milyon 394 bin 822 yolcu trafiği olarak gerçekleşti. Antalya Havalimanında ise iç hat yolcu sayısı 4 milyon 783 bin 355, dış hat yolcu sayısı 19 milyon 706 bin 985 olmak üzere, toplamda 24 milyon 490 bin 340 yolcu trafiği yaşandı. Muğla Dalaman Havalimanında da iç hat yolcu sayısı 1 milyon 69 bin 619, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 151 bin 503 olmak üzere, toplamda 3 milyon 221 bin 122 yolcu trafiği, Muğla Milas-Bodrum Havalimanında iç hat yolcu sayısı 1 milyon 778 bin 923, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 365 bin 829 olmak üzere, toplamda 3 milyon 144 bin 752 yolcu trafiği, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 339 bin 190, dış hat yolcu sayısı 433 bin 413 olmak üzere, toplamda 772 bin 603 yolcu trafiği gerçekleşti.