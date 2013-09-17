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GZP'nin hedefi ilk 10

Halen 8 havayolu şirketinin sefer düzenlediği Gazipaşa Havalimanı'nda 2014 hedefi 500 bin yolcu. Kaymakam Pamuk "GZP iyi yolda" dedi

GZP'nin hedefi ilk 10

Halen 8 havayolu şirketinin sefer düzenlediği Gazipaşa Havalimanı'nda 2014 hedefi 500 bin yolcu. Kaymakam Pamuk "GZP iyi yolda" dedi

17 Eylül 2013 Salı 01:42
GZP'nin hedefi ilk 10
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ULUSLARARASI uçuş kodu GZP olan Gazipaşa Havalimanı’nda yolcu sayısı her geçen gün artıyor. Hava trafiğinin yoğunlaştığı havalimanı, 2014 yılında hedef büyütecek. Bu yıl Corendon, Airlines, Transavia, Tailwind, SAS, Jet Time, Pegasus, Thomas Cook gibi önemli havayolu şirketlerinin seferler düzenlediği Gazipaşa Havalimanı’nda iç ve dış hatlardan gelen yolcu sayısı 300 bine yaklaştı. Yılbaşına doğru Almanya seferlerinin de başlaması beklenen havalimanını, 2014 yılında 500 bin yolcunun kullanması hedefleniyor. Yolcu sayısının artmasıyla birlikte, apronun genişletilmesi ve pistin de uzatılması bekleniyor.  
İLK 20'YE YÜKSELDİK
Gazipaşa Kaymakamı Muhittin Pamuk, 12 Temmuz 2010’da ilk seferin düzenlendiği havalimanının açılmasının üzerinden henüz 3 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen önemli mesafeler alındığını ifade etti. Kaymakam Pamuk, Gazipaşa Havalimanı’nın çok hızlı ilerlediğini, Türkiye’deki 52 havalimanı arasında yolcu sayısı bakımından ilk 20’ye girdiğini bildirdi. Yolcu sayısının daha da artacağı 2014 yılında, Gazipaşa Havalimanı’nın ilk 10 sıraya yerleşmesini beklediklerini anlatan Pamuk, yeni yılda başka firmaların da havalimanına sefer düzenlemesinin beklendiğini vurguladı. Pamuk, "Havalimanında yaşanan güzel gelişmeler, ilçe turizminin gelişimi açısından oldukça önemli. Havayolu, denizyolu ve karayolu ulaşımıyla kavşak nokta haline gelen Gazipaşa’nın, demiryolu ulaşımına da açılması halinde önemli bir mesafe katedeceğini düşünüyoruz. Turizmin en önemli faktörlerinden olan ulaşımın Gazipaşa'yı en kısa sürede şaha kaldıracağı inancındayız" dedi.

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Son Güncelleme: 17.09.2013 01:44
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa HavaalanıTurizmTuristMuhittin Pamuk
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