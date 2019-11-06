GZP’den 99.9 TL'ye uçacak

THY, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlar için kampanya hazırladı. 6-7 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2019–30 Ocak 2020 arasında olan biletler için geçerli kampanyada, uçuşlar 99.9 TL'den fiyatlandırıldı.

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya Havalimanı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) ve Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan İstanbul'a gidiş veya İstanbul'dan dönüş için 6-7 Kasım tarihleri arasında bilet alanlar, bu kampanyadan yararlanabilecek.