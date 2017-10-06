GZP içte ve dışta büyüdü

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 2017 yılının Eylül ayına ait hava yolu yolcu ve uçak istatistiklerini açıkladı. DHMİ tarafından açıklanan Eylül ayı verilerine göre, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 4 artışla 84 bin 524, dış hatlarda ise yüzde 10,2 artışla 63 bin 228 oldu.

EYLÜL'DE 19 MİLYON YOLCU

Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 8,6 artışla 10 milyon 130 bin, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 24,6 artışla 9 milyon 693 bin oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 15,6 artış ile 19 milyon 846 bin olarak gerçekleşti.

1 MİLYON 445 BİN UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPTI

Ocak-eylül arasındaki 9 aylık dönemde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre, iç hatlarda yüzde 3 artışla 688 bin 425, dış hatlarda ise yüzde 3,5 artışla 457 bin 505, toplamda ise yüzde 3,2 artışla 1 milyon 145 bin 930 oldu.

9 AYDA 146 MİLYON YOLCU

2017 yılı Eylül sonunda, Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 5 artışla 81 milyon 568 bin, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 17,1 artışla 65 milyon 189 bin oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artış ile 146 milyon 989 bin olarak gerçekleşti.

'GAZİPAŞA YÜZDE 14 BÜYÜDÜ'

Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda (GZP) ise durum şu şekilde oldu: 2016 yılında Eylül ayı sonu itibariyle 9 ayda iç hatlarda 318 bin 565 yolcu ağırlayan GZP, 2017'nin aynı döneminde 380 bin 462 yolcu ağırladı. Dış hatlarda ise 2016 yılının 9 aylık döneminde 271 bin 225 kişiye ev sahipliği yapan GZP, 2017 yılında 292 bin 740 kişiye ev sahipliği yaptı. 2016 yılında toplamda 589 bin 790 kişinin kullandığı GZP'yi 2017'de 673 bin 202 kişi kullandı. Bu istatistikler ışığında ise GZP'de 2016 yılına oranla ilk 9 ayda iç hatlarda yüzde 19, dış hatlarda ise yüzde 8'lik, toplamda ise 2016'ya oranla yüzde 14'lük büyüme istatistiğini yakaladı.