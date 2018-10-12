'GZP için umudumuz Çavuşoğlu'

Yasin ARAZ

GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı'nın (GZP) yetersizliği yine ayağımıza dolanmış, VIP ve CIP salonları olmayan GZP, THY ve Turizm Bakanlığı'nın 'Direkt Turizm Hamlesi' kapsamına alınmamıştı.

THY (Türk Hava Yolları) ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'Direkt Turizm Hamlesi' kapsamında 2019'da Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas havalimanlarından 11 ülkedeki 34 noktaya 67 tarifeli sefer düzenlenecek. Direkt business uçuşlar ve tanıtım bombardımanı kapsayan projede GZP'nin yer almayışının yankıları sürüyor.

'BASINIMIZ YANLIŞ YAZMIŞTIR'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yeni Alanya'nın soruları üzerine "Umuyoruz ki basınımız yanlış yazmıştır. Ya da Alanya'yı yazmayı unutmuşlardır. En kısa zamanda bu hata düzeltilecektir. Ben bunun bilinçli yapıldığını düşünmüyorum, yanlışlık vardır ve en kısa sürede bakanımızın da desteğiyle düzeltileceğine inanıyorum" diye konuştu.

'VIP YOK AMA LAVROV İNDİ'

SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı ise "Alanya'ya bu kadar uzaktan bakmayı doğru bulmuyorum. Bu kararda VIP veya CIP salonlarının olmamasının da etkili olduğunu sanmıyorum. Kimsenin 'Alanya'da VIP-CIP salonları yok, oraya işadamları gelmez. Oraya destek vermeyelim' diyeceğini düşünmüyorum. GZP, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırladı. O zaman dediler mi 'GZP'de VIP salonumuz yok, Antalya'ya indirelim uçağı' diye. Demediler. Babalar gibi indi, çok güzel bir şekilde karşılandı. Ama şimdi 'VIP-CIP yok, o yüzden verilmedi' deniyor. GZP herkesten çok hak ediyor bu desteği" diye konuştu.

