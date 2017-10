GZP Havalimanı Müdürü Aşıklı ATV'ye konuk oldu

CANLI yayın konuğu olan Aşıklı 'TAV'da hedefler tuttu mu?’ ‘Havalimanında acilen çözülmesi gereken sorunlar ne olacak?’ GZP Alanya Havalimanı bölge açısından nasıl bir öneme sahip?' şeklindeki soruları cevaplayarak, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aşıklı "GZP Alanya Havalimanı'nın bugünkü durumuna gelmesinde belediye başkanları ile kaymakamların ve özellikle de Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu hep yanımızdaydı. Ancak bu işin en tepesinde TAV, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü büyük bir özveriyle çalıştı. Gazipaşa'da pistin bir tarafı kullanılıyor, bunun dışında alçalma, kalkış, iniş gibi hiçbir problemimiz yok. 365 gün içerisinde olumsuz hava şartları dolayısıyla sadece 10-15 uçuş ya iptal ediliyor yada Antalya Havaalanı’na iniş yapıyor. Tabi ki bunlar her havalimanında olan şeylerdir" dedi. Ahmet Tunç'un, “Neden yıllarca sürüncemede bırakıldı ve uçak inemez denildi?” şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Aşıklı, "Havacılıkta alçalma ve tırmanma sahalarında maniaların olmaması gerekir. GZP Alanya Havalimanı'nın da bir tarafı doğal maniadan oluşuyor. Ancak bu durum uçakların inişine ya da kalkışına engel değil" şeklinde konuştu.

'GAZİPAŞA ANTALYA'YA ENGEL DEĞİL'

Müdür Aşıklı "Mevcut dönemde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dı ve 'Bu havalimanını unutun. Burası olmaz' gibi söylemleri vardı. Bunun nedeni olarak da kamuoyunda Antalya Havalimanı'nın önünü kapatmamak nedeniyle GZP Alanya Havalimanı'nın açılmadığı ifade edildi. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" yönündeki soruya ise "Bunlar biraz şehir efsanesi gibi geliyor. Antalya Havalimanı Türkiye'nin gözbebeği olan havalimanlarından bir tanesidir. Antalya turizmin başkenti, Alanya, Antalya üzerinden en fazla turisti çeken bir ilçemiz. Burada böyle bir havalimanının olması kaçınılmaz bir şey. Biz de turizme bir yönüyle hizmet ettiğimiz için TAV olarak kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu konuda yani GZP Havalimanı Antalya'nın önünü kesti gibi bir durum söz konusu olamaz" diye konuştu.

'GÜVENLİ OLMASAYDI KİMSE İNMEZDİ'

GZP Havalimanı'nın dünya standartlarında ve güvenli bir havalimanı olduğuna da vurgu yapan Müdür Aşıklı, "Zaten öyle olmazsa hiçbir havayolu şirketi, gerek uçağını gerekse yolcusunu riske etmez. Türkiye'de bütün havalimanlarında meteoroloji müdürlükleri vardır. Burada yapılan ölçümlerden alınan veriler pilotlar aracılığıyla bütün havayolu şirketlerine dağıtılır. Her uçak kalkış yapmadan önce ineceği havalimanının hava durumuna mutlaka bakar. Eğer belli bir kilometre saatin üzerinde rüzgar hızı varsa o havayolu şirketi gelmiyor. Bu da Gazipaşa'da senede 10-15 uçağın inememesine neden oluyor. Bütün havalimanlarında geçerli bir durumdur. Her havayolu şirketinin kendisine göre bir ölçeği vardır. Bu bölgesel hava şartlarından kaynaklanan bir durumdur" dedi.

İSİM POLEMİĞİ KONUSUNDAKİ SÖZLERİ

Gazipaşa ile Alanya arasında yaşanan isim polemiğine de değinen Müdür Aşıklı "Asıl ismi Gazipaşa-Alanya Havalimanı'dır. Havalimanı, sınırları içerisinde bulunduğu yerin ismini alır. Oradaki en popüler yerin ismi de onunla birlikte yazılır. Bu isim, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından genel olarak verilir. Şu anda her yerde Gazipaşa-Alanya Havalimanı olarak adlandırılıyor. Kısaltması ise 'GZP' olarak geçmektedir. Ben Gazipaşa'da yaşıyorum. Ancak açık yüreklilikle söylemeliyim ki havalimanı en çok Alanya'ya hizmet etmektedir. Büyük yatırımlar, otellerin tamamı Alanya'da yer almaktadır. Uzun vadede ise Gazipaşa'ya hizmet edeceğini düşünüyorum. TAV olarak biz turizmin ilk halkasıyız. Havalimanı kalkınmanın ilk ayağıdır. Turizmin ilk ayağıdır. Yani turizmde havalimanı olmazsa olmazdır. Biz GZP Alanya Havalimanı olarak kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Çünkü buraya gelen misafirlerimiz lüks havalimanlarına inmek isteğiyle değil, 'Kaç dakika sonra denize girebiliriz' diyerek geliyor. Bu anlamda da GZP'ye inen bir yolcumuz en geç 45 dakika sonra denize girebiliyor. Sabiha Gökçen ya da Atatürk Havalimanı gibi büyük havalimanlarından dışarıya en erken 1 saat içinde çıkabiliyorsunuz. Antalya'dan gelen bir otobüs Belek'ten başlayıp, dağıtarak geliyor. Son durak Alanya. Bu da oldukça uzun bir süre ve insanlar sınırlı bir süre için geliyor. Onu da yolda geçirmek istemiyor" şeklinde konuştu.

YAKIN VADEDE HEDEFİMİZ 1 MİLYON YOLCU

Müdür Aşıklı, TAV'ın GZP Havalimanı için hedefleri ve ne kadarının gerçekleştiği konusunda ise "TAV olarak 1 Nisan 2008'de sözleşmeyi imzaladıktan sonra çok hızlı bir şekilde istimlak ve inşaatlara başladık. Pistin iki tarafında 75 metrelik hiçbir engelin olmadığı saha yaptık. Yaklaşık 92-95 metrelik drenaj panelleri, çevre yolları bulunan saha yapıldı. Biz aldığımızda GZP Havalimanı’nda bu rakamlar 40 metre civarındaydı. Uçak inebilmesi için en önemli olmazsa olmazlardan bir tanesi kamulaştırmaydı. Biz 3 etapta kamulaştırma yaptık. Bin 200 metre olan pistimizin uzunluğunu bin 800 metreye çıkardık. 1 uçak reyonu olan alanımızı 3 uçak reyonuna çıkarttık. Daha sonra yıllar içerisinde pisti bin 800'den 2 bine, 2 bin 350 metreye çıkardık. 6 uçak kapasitesine çıktık. 2 bin 144 metrekare olan terminal binamızı birinci aşamada 2 bin 700 metrekareye, şu anda ise 6 bin 400 metrekareye çıkardık. Yok denecek kadar az olan pasaport bankolarımız 8'e çıkarıldı. 500 yolcu kapasiteli terminal binası 2 milyon yolcu kapasiteli oldu. 2015 yılında 915 bin yolcu kapasitesine ulaştık. D400 karayoluna bir viyadük yapıldı. Üzerinden uçakların geçtiği, altından karayolu akışının sağlandığı. Dünyada ve Türkiye'de çok sayılı bir durum. Tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki TAV Gazipaşa'da yapması gerekenleri fazlasıyla yaptı. Bizim müştemilat olarak hiçbir havalimanından hiçbir eksiğimiz yok. Küçük diyebileceğimiz havalimanları içerisine girebilir ancak yolcu kolaylığı olsun, memnuniyeti olsun çok iyi durumdayız. Havalimanlarında yaşanan sorunların çoğunluğu elbette ki Gazipaşa'da da yaşanmaktadır. Atatürk Havalimanı'nda da uçaklar rötar yapıyor. Bunlar gayet normal durumlardır. Yakın vadede 1 milyon yolcuyu hedefliyoruz.

'YOLCUYU ASLA HAVADA BIRAKMAYIZ'

TAV burayı 25 yıllığına aldı. İnanın bir bu kadar daha işletse yatırdıklarını çıkarması mümkün değildir. 225 bin metrekarelik saha 665 bin metrekareye çıktı. Bu kadar büyük kamulaştırma ve yatırımlar yaptığı bir yerde TAV'ın Gazipaşa Havalimanı’ndan beklentisi yoktur. Sadece bir havalimanı işlettiği ve TAV olarak marka değerinin zarar görmemesi için çalışmaktadır. 2 milyon bandını geçtiğimiz zaman mutlaka ki yatırım yapacaktır. Hiçbir zaman geri çekilmemiştir. İhtiyaç duyulduğu takdirde yatırım yapmaya devam edecektir. Daha iyisi olması için her zaman çalışmalar sürecektir. Biz yolcuyu asla havada bırakmayız. TAV yükümlülükleri doğrultusunda ne yapması gerekiyorsa yapacaktır. 2010 yılında yolcu gelmeye başladı ve 4 bin 500 yolcu geldi. Bir sürü olumsuzluklar neticesinde 2011 yılında 4 bin 900, 2012 yılında bir patlama oldu 85 bin yolcuya çıktı. 2013 yılında 360 bin yolcu ve bu katlanarak devam ediyor. 2014 yılında 726 bin yolcu sayısına ulaştı. 2015 yılında 915 bin yolcuya ulaştı ve yüzde 20'lerle artışların devam edeceğini tahmin ediyorduk. Bu anlamda da 2016 yılında 1 milyon 200 yolcu hedeflemiştik. Maalesef 2016 yılındaki terör olayları, patlamalar ve FETÖ kalkışması sadece Gazipaşa değil Türk turizminde büyük yaralar açtı. 2017 yılında sezona çok iyi başlamamıza rağmen 2016 yılında yaşanan olayların sarsıntıları devam etti.

'İÇ HATLARDA BÖYLE PATLAMA BEKLEMİYORDUK'

2018 yılından beklentilerimiz oldukça fazla ve 1 milyon hedefimiz var. Rusya'nın gelmesiyle yüzümüzün güleceğini düşünüyoruz. 2017 yılının ilk dokuz ayında da yüzde 9 artışla kapatmayı düşünüyoruz. 850 bin civarında bir yolcuyla 2017 sezonunu tamamlayacağız. Diğer havalimanları ile karşılaştırıldığında 850 bin yolcu azımsanacak bir rakam değil. Biz göreve başladığımızda iç hatlarda böyle bir patlama olacağını hiç tahmin etmemiştik. Şu anda dış hat yolcusu yüzde 60, iç hat yolcusu yüzde 40 seviyelerde kullanım olarak. Diğer havalimanları ile karşılaştırdığımızda yolcu sayısı olarak istatistiklere baktım dersem yalan olur ancak ilk 15'te olacağını tahmin ediyorum. TAV'ın Türkiye'de 52 havalimanı bulunuyor" dedi.

'TEK PİSTLE 2 MİLYON YOLCU AĞIRLARIZ'

Turizmcilerin çift yönlü pist beklentilerine de cevap veren Müdür Aşıklı "Çift yönlü bir pistin olmasını elbetteki isteriz. Fakat bir sözleşmemiz var. Mülk sahibimiz Devlet Hava Meydanları İşletmesi, buraya bir imkan sunar, yaparsa olur. Ancak bir pistin yapılması düz bir alan bulup 3-5 kilometre beton dökmek değildir. Bir pistin yapılması için 10 yıllık meteorolojik bilgiler gereklidir. Devlet Hava Meydanları İşletmeciliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden oluşan bir ekiple havalimanı alanı tespit edilir. Bunun alçalma ve tırmanma sahaları ile mania alanları tespit edilir. GZP'ye alternatif bir pisti yerel bir gazetede gördüm. Denize paralel olarak çizilmiş. Çizilmiş olan pistin önündeki dağlar buna müsaade eder mi? Yeterli alçalma yapılabilir mi? Burası 2 yönlü kullanılabilir mi? Bu konuda fikir yürütmem doğru olmaz. TAV'ın ya da Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin böyle bir çalışması olmadı. Şu anki pistin dışında neye göre o pist öne sürülüyor, anlayamadım. Ben 42 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ve böyle bir şey söyleme lüksüne sahip değilim. Çünkü çok büyük çalışmalar neticesinde karar verilecek bir durumdur. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tek piste 30 milyon yolcu iniyor. Yani biz havayolu şirketlerini 24 saate yayarsak ki gelecek onu gösteriyor. Böyle şartlarda GZP Havalimanı’nı 5 milyon yolcuya hizmet edecek duruma getirebiliriz. Tek pistle bunu yapabiliriz. Zaten şimdi 2 milyon yolcuyu ağırlayabilecek kapasitedeyiz. Dünyanın birçok önemli havalimanları GZP Alanya Havalimanı'nın terminal binasından daha küçüktür. Tertemiz, pırıl pırıl bir terminal binamız var. Belki bizim bürolarımızın bulunduğu alanlar prefabrik olabilir ama yolcularımızın terminal binasında bunu hissetmesi mümkün değil. Eski terminal binamızdan eser kalmadı. Onun yerine modern yeni bir terminal binası yapıldı. Görünümden ziyade işlevi çok daha önemlidir" şeklinde konuştu. GZP Havalimanı'nı Türk Havayolu şirketleri ile Sun Express, Corendon ve Azur Air gibi dünyada saygınlığı olan bir çok havayolu şirketi kullanıyor. Rusların da havalimanımıza gelmesi bizim için oldukça avantajlı oldu. 2018 yılında orta gövdeli uçakların da gelmesini planlıyoruz. Havalimanlarının lokomotifi dediğimiz orta gövdeli uçaklardır" dedi. Kıbrıs'a Gazipaşa'dan neden uçuş olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Müdür Aşıklı "Alanya'daki girişimcilerimiz ellerini taşın altına koydu. Borajet Havayolu şirketi ile anlaşma sağlandı. Kıbrıs’a sefer konuldu. Ancak maalesef Alanya'dan Antalya'ya giderek Kıbrıs'a giden oldu. Buradaki uçak ile kimse gitmedi. Onlar da bu konuda çok küskün ve dargınlar. Biz canı gönülden isteriz. Talebelerden ziyade tatil amaçlı Kıbrıs’a gidip gelenlerin tercih etmesini sağlamalıyız. Çok kısa bir süre sonra Kıbrıs seferi kapatılmak zorunda kaldı" diye konuştu

'GZP BENİM ÇOCUĞUM GİBİDİR'

TAV'ın hedeflerinin bitmediğini de belirten Müdür Aşıklı, "Havalimanının en büyük şansı TAV gibi dünyada kendini kanıtlamış bir havayoluna sahip olması. TAV tarafından böylesine bir kamulaştırmanın yapılması çok ciddi çalışmalar ve yatırımlardır. TAV'ın Gazipaşa'da yatırımları devam edecektir. TAV olarak yılın 12 ayında nerede bir tanıtım varsa oraya gitmekteyiz. Buralarda GZP Havalimanı da dahil olmak üzere bütün havalimanlarının tanıtımını en sağlıklı şekilde yaparak insanları bu havalimanlarına yönlendirmek için gerekli çalışmaları yapıyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ciddi yatırımlar yapıldı. TAV'dan hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Biz, GZP Alanya Havalimanı olarak, hizmetin en iyisini ve en sağlıklısını verme gayreti içerisindeyiz. Pardonu olmayan bir sektörde çalışıyoruz. Bunlar zaten zaman içerisinde oluşarak ivme kazandı. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yöre halkı bizi cesaretlendirdi. Sivil Toplum Örgütleri, yerel basın olsun, her zaman yanımızda oldu. Özellikle basın havada uçak dönse 'Bu uçak neden dönüyor' diyerek arayıp, sordular. Yine Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu çok emek sarf etti. İlk uçağımız indiğinde havalimanımız panayır yeri gibiydi. Havalimanı benim çocuğum gibidir. Onu sıfırdan alarak, bugünlere getirdim. Benim için ayrı bir övünç kaynağıdır benim için. Şu anda havalimanı için birinci önceliğimiz yolun yapılması ve otopark giriş çıkışlarının rahatlatılması. Bunun haricinde yolcu potansiyeli ile hiçbir eksiğimiz yok. Bütün turizmcilerimiz çok rahat olabilirler. Her türlü güvenlik cihazlarımız var. Bunun dışında yolcularımız için HAVAŞ'ın servisleri var. Gazipaşa'mızın Havalimanı Taksi Durağı bulunuyor. Servis araçlarımız ve taksilerimiz ile anında ulaşım sağlanıyor ve yolcu taşıma mağduriyeti yok. Her şey çok daha iyi olacak. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın" dedi.