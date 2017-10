GZP'de sorunlar gitgide büyüyor

Yasin ARAZ

2016 yılında Eylül ayı sonu itibariyle 9 ayda iç hatlarda 318 bin 565 yolcu ağırlayan Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP), 2017'nin aynı döneminde 380 bin 462 yolcu ağırladı. Dış hatlarda ise 2016 yılının 9 aylık döneminde 271 bin 225 kişiye ev sahipliği yapan GZP, 2017 yılında 292 bin 740 kişiye ev sahipliği yaptı. 2016 yılında toplamda 589 bin 790 kişinin kullandığı GZP'yi 2017'de 673 bin 202 kişi kullandı. Bu istatistikler ışığında ise GZP'de 2016 yılına oranla ilk 9 ayda iç hatlarda yüzde 19, dış hatlarda ise yüzde 8'lik, toplamda ise 2016'ya oranla yüzde 14'lük büyüme istatistiği yakalandı.

'TERMİNAL VE PİST ŞART'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir değerlendirme yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim "GZP'deki minik büyüme aldatmasın. Yeni terminal ve çift yönlü pist olmadan büyüme hayaldir" dedi. Dim'in bu tespitine Alanyalı turizmciler de destek verdi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili "GZP'nin potansiyeli ortada. Terminalin GZP'nin ihtiyaçlarına ve gelecek dönem hedeflerine göre büyütülmesi gerekiyor. Pistten önce terminale mutlak el atılmalı" diye konuştu.

TURİST 'ALANYA'YA YAKIŞMIYOR' DİYOR

GZP'de turist açısından büyük potansiyel olduğunu, yolcu sayısının 1 milyonlara kadar dayandığını ifade eden Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "GZP'nin büyük, küçük pek çok sorunu var. Sorun etmediği tek şey yolcu, gerekli potansiyeli var. 1 milyon barajına da dayanıldı. Ancak mevcut terminal binası ve otopark yetersiz. Üst üste uçak indiği zaman çok sıkışma oluyor ve araç giriş çıkışlarında sorunlar yaşanıyor. Turistlerden de bu yönde çok yoğun şikayet alıyoruz, Alanya'ya yakışmadığını söylüyorlar. Terminalin büyütülerek, araç giriş çıkışının rahatlatılması gerekiyor. Çift yönlü pist de bir gereklilik. Umuyoruz bu konu yeniden gündeme gelir ve GZP'nin önü açılır" dedi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Havacılık uzmanları, GZP'nin prangasının tek yönlü iniş ve kalkışa müsait pisti nedeniyle Sivil Havacılık tarafından tahditli havalimanları arasında gösterilmesi olduğunu belirterek şu bilgileri veriyorlar: "Uluslararası kitapçıklarda da yer alan bu tahdit, sadece güney istikametine inip, kalkılması, çift yönlü iniş ve kalkışa müsait olmayışı nedeniyle var. Dolayısıyla yılın belli zamanlarında iniş ve kalkışlarda sorunlar yaşanabiliyor. Özellikle rüzgarın uçuş limitlerini aştığı zamanlarda GZP kullanılamıyor ve uçaklar Antalya Havalimanı'na yönlendiriliyor. Önerilen pistin ise güneybatı ve kuzeydoğu istikametinde uzanması öngörülüyor. Bu önerilen pist 3 bin metre uzunluğu ile tüm uçak modellerinin rahatlıkla kullanabileceği bir pist. Bu uçak modellerine çift koridorlu, uçuş menzili uzun olan büyük uçaklar da dahil. Yani Alanya'ya 10-12 saat uçuş mesafesi olan Rusya'nın kuzey bölgelerinden uçaklar da bu önerilen pistle GZP'ye uçabilirler. Güneybatı, kuzeydoğu aksında uzanacak yeni önerilen pistin her iki yönde iniş ve kalkışa izin vermesi nedeniyle GZP, yılın 12 ayı, her iklim şartlarında ve rüzgarın nasıl estiğine bakılmaksızın kesintisiz iniş ve kalkış imkanı sunar. Bu önerilen pistin yapılması için de, devletin acil istimlak sahası ilan ettiği GZP civarında DHMİ'nin istimlak çalışması başlatması gerekiyor. Bu gerçekleşirse, GZP'nin büyümesinin önündeki engel ortadan kalkar, her yıl 5 hatta 10 milyon yolcu bile inebilir."

Bilindiği gibi daha önce, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle TAV yetkilileri, GZP'nin yetersiz terminal binasının büyütülmesi, kapasitesinin arttırılması için istimlak çalışmalarına başlandığını açıklamıştı.