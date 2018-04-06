GZP'de mart ayında büyük artış

BU ayda Türkiye Geneli Havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 16,1 artışla 9 milyon 541 bin 413, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 23,7 artışla 5 milyon 746 bin 883 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18,6 artış ile 15 milyon 305 bin 828 olarak gerçekleşti.

HAVALİMANLARINDAKİ YÜK TRAFİĞİ

Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Mart ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 13 artışla 66 bin 275 ton, dış hatlarda yüzde 22,1 artışla 216 bin 27 ton, toplamda ise yüzde 19,8 artışla 282 bin 302 tona ulaştı. Mart ayında yolcu sayısındaki artışa en önemli katkıyı İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanları sağladı.

İSTANBUL HAVALİMANLARI HAREKETLİ

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 5 artışla 1 milyon 583 bin 950, dış hatta ise yüzde 23 artışla 3 milyon 972 bin 751 olmak üzere toplamda yüzde 17 artışla 5 milyon 556 bin 701 oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 15 artışla 1 milyon 841 bin 640, dış hatta ise yüzde 16 artışla 887 bin 724 olmak üzere toplamda yüzde 15 artışla 2 milyon 729 bin 364 oldu.

ANKARA'DA HAVA ULAŞIMINA TALEP ARTIYOR

Ankara Esenboğa Havalimanı yolcu trafiği Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 39 artışla 1 milyon 347 bin 630, dış hatta ise yüzde 25 artışla 163 bin 946 olmak üzere toplamda yüzde 37 artışla 1 milyon 511 bin 576 oldu.

TURİZM MERKEZLERİNDE İLKBAHAR HAREKETLİLİĞİ

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, Balıkesir Koca Seyit) havalimanlarının 2018 yılı Mart ayı itibariyle dış hat yolcu sayısında hızlı bir yükseliş yaşandı. 2018 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre İzmir Adnan Menderes Havalimanında yüzde 23 artış ile 133 bin 453, Antalya Havalimanında yüzde 48 artış ile 377 bin 79, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda yüzde 3 bin 201 artış ile 5 bin 645, Muğla Dalaman Havalimanında yüzde 136 artış ile 12 bin 739, Milas Bodrum Havalimanı'nda yüzde 825 artış ile 4 bin 413 ve Balıkesir Koca Seyit Havalimanında yüzde 100 artış ile 1 bin 888 dış hat yolcu trafiği gerçekleşti. 2018 yılı Mart sonu gerçekleşmelerine göre ise; 2018 yılı Mart sonu itibariyle hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil) yüzde 10 artışla 424 bin 436, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) yüzde 21,5 artışla 43 milyon 122 bin 973, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 21,9 artışla 781 bin 140 tona ulaştı.