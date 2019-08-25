GZP'de düşüş var

Ramazan ÖZDEMİR

GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı (GZP) verilerine göre, 1-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında GZP’ye gelen iç-dış hat toplam yolcu sayısı 117 bin 903 oldu. 2018 yılı Ağustos ayının tamamında ise gelen yolcu sayısı iç hatlarda 71 bin 850, dış hatlarda 110 bin 556 olmak üzere toplamda 182 bin 406 olarak kayıtlara geçmişti. 2019 ağustos ayının 23 günlük diliminde gelen yolcu sayısı geçen yılın yaklaşık yüzde 20 altında kaldı. Turizmin iyi geçmesi beklenen 2019’un yüksek sezonunda istatistiklere yansıyan bu düşüş, akıllarda soru işaretleri bıraktı. GZP’yi 2015 ağustos ayında 138 bin 323, 2016’da 105 bin 358 ve 2017’de 115 bin 943 kişi kullanmıştı.

GZP'yi kullanarak kente yurtdışından gelen yolcu sayılarında da bir önceki yılın ağustos ayına göre düşüş olduğu gözleniyor. 1-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında dış hatları kullanarak gelen yolcu sayısı 78 bin 205 oldu. Verilere göre 2018 ağustos ayı ile bu yılın ağustos ayının 23 günlük döneminde dış hatlardan gelen yolcu sayısı da yaklaşık yüzde 20 oranında düştü. Ağustosun kalan günlerinde bu düşüşün sürüp, sürmeyeceği merak konusu.

Öte yandan GZP'nin ağustos istatistiklerine bakıldığında, 2015 yılında 86 bin 160, Rusya ile siyasi kriz yaşadığımız 2016 yılında 56 bin 662, 2017 yılında 61 bin 943 yolcu dış hatları kullanarak Alanya’ya geldi.