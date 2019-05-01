GZP'de charter uçak sayısında büyük artış

PARİS ve Londra'dan sonra dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılında tarihinin en çok turist sayısını hedefliyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve turizm sektörü temsilcilerinin, bu yıl hedefi 16 milyon olarak açıkladığı turist sayısında ilk dört aylık dönemde 1.5 milyon barajı aşıldı.

NİSANDA 1 MİLYON TURİST

Sektörün 'ölü dönem' olarak adlandırdığı ocak, şubat ve mart aylarında geçen yıllara göre toplamda yüzde 25'lik artış sağlayan Antalya, sezonun başlangıcı olarak sayılan nisan ayında 1 milyon turist sayısına yaklaştı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, nisan ayında sadece Antalya Havalimanı'na gelen turist sayısı 950 bine ulaştı.

GAZİPAŞA'DA CHARTER UÇUŞ ARTTI

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 5 ilçedeki kruvaziyer limanları ve başta İstanbul olmak üzere diğer illerdeki havalimanlarından aktarmalı olarak Antalya'ya gelen transit turist sayıları da eklendiğinde 1 milyon rakamı aşıldı. Geçen yıllara göre birçok tur operatörünün Gazipaşa-Alanya Havalimanı charter uçak sayılarında da önemli artış gerçekleşti.

DÖRT AYDA 1,5 MİLYONU AŞTI

Antalya'nın 1 Ocak- 30 Nisan arasındaki Antalya Havalimanı toplam turist sayısı ise 1,5 milyonu aştı. Nisan ayında geçen yıla göre yüzde 40, dört aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük artış gerçekleşti. Nisan ayında Antalya Havalimanı'na iniş yapan turist ortalaması ise günlük 30 binin üzerine çıktı.

UÇAK TRAFİĞİ ARTTI

Turist sayısı artışı, Antalya Havalimanı'nda uçak trafiğini de artırdı. Geçen yıl dış hatlarda ocak ayında 823 olan uçak sayısı 1418'e, şubatta 784'ten 1134'e, martta 1511'den 1818'e, nisanda ise 3 bin 895'den 5 bin 186'ya yükseldi. İç hatlarda ise nisan ayı gelen uçak sayısı 2 bini aştı. Antalya Havalimanı'nın nisan ayı gelen-giden uçak trafiği 14 bini aşarken, günde 466 uçak ortalaması oluştu.

RAKAMLAR SEVİNDİRİCİ

Hem Antalya hem Türkiye'nin turizm sezonuna girdiğine dikkati çeken Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ocak, şubat ve mart ayları sonrasında nisan ayı rakamlarının da sevindirici, arzu edilen düzeyde olduğunu söyledi. Sektör olarak mevsimselliği kırmak ve mayıs-ekim ayları arasındaki sezonu diğer aylara da yayma ve sezonu uzatma gayreti içinde olduklarını anlatan Ayık, "Bu anlamda ocak-şubat-mart ve nisan aylarındaki veriler bizi umutlandırıyor" dedi.

2019 TÜRKİYE'DE REKOR YILI OLACAK

Antalya'nın uzun vadedeki 20 milyon hedefine, şu anki verilere göre emin adımlarla yüründüğünü dile getiren Ayık, ekim-kasım ve aralık aylarında da ilk dört aydaki rakamlar ve artış oranlarının görülmesi gerektiğine işaret etti. Ayık, "İlk dört aydaki verilere yılın son aylarında da ulaşmamız halinde 20 milyonluk hedefe ulaşmamız çok daha kolay olacaktır. 2019 iyi gidiyor ve geçen seneye kıyasladığımızda hem Antalya hem birçok destinasyonda toplamda Türkiye genelinde bir rekor yılı olacak ve 50 milyonun üzerine çıkacak. Antalya'nın 16 milyon hedefi ise çok iddialı bir rakam. Mayıs, ekim, kasım gibi yan aylardaki artışlar bu yılki hedefe ulaşma açısından belirleyici olacak" diye konuştu.

TURİZM YAŞAM TARZI OLMALI

Yoğun sezon dönemine girilmesiyle birlikte çok dikkatli olunması gerektiği uyarısında da bulunan Ayık, "2015-2016 yıllarını hem Antalya hem Türkiye olarak yaşadık ve oradan yeterince ders aldığımızı düşünüyorum. 2017-2018'de ciddi geri dönüş aldık ve bizim gibi destinasyonlar, hata yapmadan yolumuza devam etmeliyiz. Paralel olarak altyapılarımızı hızla geliştirmek zorundayız ki büyük hedeflere hazır olalım. Türkiye'de ekonomiye en büyük katkıyı sağlayan turizm artık hem bölgemizde hem ülkemizde bir yaşam tarzı kabul edilmeli. Sektör olarak ve vatandaşlarımızın bunun bilincinde olması lazım" dedi.

PASKALYA VE RUS BAYRAMI

Toplam turist sayısında yüzde 30 civarında büyüme yaşandığını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, sektörün beklentisine paralel ölçüde büyüme rakamlarının gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl esas büyümenin Almanya pazarında beklendiğini kaydeden Yağcı, en büyük iki pazar olan hem Almanya hem de Rusya'da çift haneli büyüme beklendiğini açıkladı. Paskalya bayramının nisan ayına denk gelmesi nedeniyle Avrupa pazarında yüzde 30'un üzerinde artış olduğunu da kaydeden Yağcı, mayıs ayının ilk 10 günü içerisindeki Rus bayramıyla birlikte ciddi bir hareketlilik öngördüklerini dile getirdi.