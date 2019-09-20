'GZP 13 ülkeye bağlandı'

Uğur KANBEROĞLU

İRAN’IN en büyük şehri olan başkent Tahran’dan Gazipaşa Alanya Havalimanı’na (GZP) ilk charter uçuşu yapıldı. Havacılık seremonisi olan ‘Su Takı’ töreniyle karşılanan uçak, itfaiye araçları tarafından ıslatıldı. Törene, Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, GZP TAV Genel Müdürü Ekrem Akgül, GZP İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen de katıldı.

YIL SONU HEDEFİ: 1 MİLYON 100 BİN YOLCU

Uçuş ve GZP hakkında bilgi veren Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk, “Tahran ile GZP arasında her hafta yapılacak olan karşılıklı seferler başladı. Bu gelişme 2 ülke için de büyük önem taşıyor. İlk uçak 168 yolcusuyla havalimanımıza iniş yaptı. Artık İranlı vatandaşlar da bölgemize direkt uçuş kolaylığıyla ulaşabilecek. Bu uçuşla birlikte GZP’ye bağlanan ülke sayısı 13’e çıkmış oldu. Bu ay itibariyle havalimanımızı kullanan yolcu sayısı 850 bini gördü. Yıl sonunda 1 milyon 100 bin yolcu sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Ülkeye ve bölgeye hem turizm hem de inşaat sektörü açısından uçuşların büyük önem arz ettiğini söyleyen Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de “Emeği geçen Abibal Tour ve incomingini yapan Kilit Global yetkilileri başta olmak üzere katkı verenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

‘UÇUŞLAR 12 AYA YAYILACAK’

Uzun yıllardır katıldıkları Tahran Turizm Fuarı’nda Alanya’yı sürekli ön planda tuttuklarını söyleyen ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Fuarlarda yapmış olduğumuz temasların meyvesini bugün almış bulunuyoruz. Alanya’ya tatil amaçlı gelen veya yerleşik olarak yaşayan İranlı vatandaşlar Adana, Isparta veya Gaziantep üzerinden aktarmalı uçuş yöntemiyle bölgemize ulaşıyorlardı. Artık bu sorun çözüldü ve direkt uçuşlar başladı. Turizm sektörünün vazgeçilmezi olan ulaşım konusunun çözülmesiyle Alanya’ya gelecek olan İranlı misafirlerimizin sayısının kat kat artacağını öngörüyoruz. Talebin artmasıyla bu uçuşların 12 aya yayılacağına inanıyoruz. Tahran Turizm Fuar’ında temaslar kurduğumuz Abibal Tour Genel Müdürü Hamit Mohajerani ve Kilit Global Alanya Sorumlusu Efe Ünal’a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

BAŞKAN YÜCEL BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İran’dan yapılan ilk charter uçuşun ardından yaptığı açıklamada destekleri ve yoğun çabaları için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederken, şu ifadeleri kullandı: “ALTAV ve ALTİD yönetimiyle 3 yıl önce İran’da düzenlenen turizm fuarında gösterdiğimiz çabanın bugün meyvelerini topluyoruz. İran-Alanya arası düzenlenen direkt uçuşların başlamasında gösterdiği yakın ilgi ve yoğun mesai için başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Turizmimiz açısından başlatılan bu önemli uygulamanın ülkemiz ve Alanyamız adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

GZP’Yİ KULLANAN ÜLKE VE ŞEHİRLER

Türkiye : İstanbul (2 havalimanı) ve Ankara.

Danimarka : Billund ve Kopenhag.

Hollanda : Amsterdam ve Eindhoven.

Norveç : Bergen, Stavenger ve Oslo.

İsveç : Arlanda.

Finlandiya : Helsinki ve Jyvaskyla.

Almanya : Düsseldorf, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Berlin, Leipzig, Hannover ve Köln.

Rusya : Moskova (3 havalimanı).

Litvanya : Vilnius.

Estonya : Tallinn.

Romanya : Bükreş.

Azerbaycan : Bakü.

Ukrayna : Kiev.