GZP 1 milyon barajını aştı

EKİMDE, 37 bin 947 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nda ise iç ve dış hatlarda toplam 6 milyon 217 bin 983 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

10 AYDA YAKLAŞIK 54 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarının 10 aylık verileri şu şekilde: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan iç hatlarda 7 milyon 603 bin 737, dış hatlarda 3 milyon 033 bin 339 olmak üzere toplam 10 milyon 637 bin 076 yolcu hizmet aldı. Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 6 milyon 052 bin 414, dış hatlarda 27.427.192 yolcuya olmak üzere toplam 33.479.606 yolcuya hizmet verildi. Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 427 bin 617, dış hatlarda 3 milyon 046 bin 607 olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 224 yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 2 milyon 283 bin 786, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 878 bin 739 oldu. Toplamda 4 milyon 162 bin 525 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa-Alanya Havalimanında iç hat yolcu sayısı 440 bin 988, dış hat yolcu sayısı 589 bin 359 oldu. Toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 030.347'ye ulaştı.