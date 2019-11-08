GZP 1 milyon barajını aştı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ekim ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç ve dış hatlarda, direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiğinin 19 milyon 362 bin 135'e ulaştığını açıkladı
EKİMDE, 37 bin 947 uçağın iniş kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'nda ise iç ve dış hatlarda toplam 6 milyon 217 bin 983 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.
10 AYDA YAKLAŞIK 54 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ
Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarının 10 aylık verileri şu şekilde: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan iç hatlarda 7 milyon 603 bin 737, dış hatlarda 3 milyon 033 bin 339 olmak üzere toplam 10 milyon 637 bin 076 yolcu hizmet aldı. Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 6 milyon 052 bin 414, dış hatlarda 27.427.192 yolcuya olmak üzere toplam 33.479.606 yolcuya hizmet verildi. Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 427 bin 617, dış hatlarda 3 milyon 046 bin 607 olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 224 yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 2 milyon 283 bin 786, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 878 bin 739 oldu. Toplamda 4 milyon 162 bin 525 yolcuya hizmet verildi. Gazipaşa-Alanya Havalimanında iç hat yolcu sayısı 440 bin 988, dış hat yolcu sayısı 589 bin 359 oldu. Toplam yolcu sayısı ise 1 milyon 030.347'ye ulaştı.
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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