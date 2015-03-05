Güner acentacı oldu

05 Mart 2015 Perşembe 15:34
ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) eski Başkanı Gülçin Güner, Caps Tour adı altında bir seyahat acentası kurdu. Kurduğu acenta üzerinden ITB Berlin Fuarı'nda bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Güner, Alanya Gazipaşa (GZP) Havalimanı'na Kıbrıs'tan karşılıklı sefer düzenlenmesi için Borajet ile anlaşma sağladı. Anlaşma sonucu Güner, Borajet'ten 6 bin 400 adet bilet satın alarak Kıbrıslı Türkleri Alanya ile Alanya'da yaşayanları ise haftanın 3 günü (Pazartesi, Perşembe, Cumartesi) karşılıklı seferlerle Kıbrıs'a uçuracak. Uçuşlar, 98 Kişilik jet motolu Borajet'in E190 uçaklarıyla yapılacak.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 14:39