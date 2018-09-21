Gündem sağlık turizmi

Toygar DİM

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ali Gök ile İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Selbinaz Dere Bağışlar, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yönetimini ziyaret ettiler. Görüşmede, yapılan sağlık hizmetleri, ileriye dönük planlanan projeler ve sağlık turizmi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dahaoğlu "Yeni hastanemizde Alanya’mıza yakışır bir sağlık hizmeti sunulmakta. Özellikle ilçemizin sağlık turizminde tercih ediliyor olması bizleri ayrıca mutlu etmekte" dedi. Başhekim Prof. Dr. Taşbaş ise "Büyüklerimizin ve sizlerin destekleri, görüş ve önerileri sayesinde sağlık alanında daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Ben ve ekibim bize verilen görevi layığıyla yapmak için her geçen gün daha fazla çalışmaktayız. Yeni, genç ve dinamik kadromuzla birlikte sağlığın yanında sağlık turizmi alanında da bütün yeniliklere açığız" diye konuştu.