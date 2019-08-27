Granada 'Zafer'in hakkını verecek

ANTALYA’NIN güzide turizm merkezlerinden olan Serik’te yer alan Granada Luxury Belek Otel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl (2018) Zafer Bayramı’nda 10 bin metrekare kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük yüzme havuzlarından birine sahip olan otelde 3 bin tatilcinin aynı anda havuza girmesiyle ilginç bir rekor denemesine ev sahipliği yapılmıştı. Granada, bu yıl da yine bir ilke imza atmaya ve fark yaratmaya hazırlanıyor.

GRANADA BELEK’TEN YENİ BİR İLK

Türkiye’nin en prestijli yüzme havuzu bu kez de dünyada ilk kez aynı anda 10 flyboard’un birlikte şovuna sahne olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek organizasyonda 26 metreye 33 metre büyüklüğünde dev bir Türk bayrağı da açılacak. Kırmızı ve beyaz 5 bin balonun gökyüzüne yükseleceği, 200’den fazla dansçının havuz üzerine kurulan platformlarda gösteriye eşlik edeceği organizasyonla yeni bir ilke imza atılacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÖSTERİSİ

Kutlama etkinliklerine ilişkin yapılan açıklamada "Topraklarımızın şanlı tarihinin en değerli zafer miraslarından biri olan Dumlupınar Zaferi’nin 95’inci yılını kutlarken, Granada Luxury Belek olarak, dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. 10 bin metrekarelik, Türkiye’nin en büyük ve prestijli yüzme havuzumuzda Granada Luxury Belek olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında dünyada ilk kez aynı anda 10 flyboard’un birlikte şov yapacağı bir gösteri gerçekleştiriyoruz. Daha önce en fazla 8 flyboard’la Çin’de yapılan gösteriden çok daha büyük bir gösteri, bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine Granada Luxury Belek misafirlerinin beğenisine sunulacak. 26 metreye 33 metre büyüklüğünde dev bir Türk bayrağının açılacağı, kırmızı ve beyaz 5 bin balonun gökyüzüne yükseleceği gösteriye 200’den fazla dansçı havuz üzerine kurulan platformlarda eşlik edecek" ifadelerine yer verilirken, organizasyonun başlama saati ise 11.00 olarak belirlendi.