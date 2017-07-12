Gecelik fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte dünyanın en pahalı oteli

LUXURY-Hotels, dünyanın en pahalı otellerini listeleyen bir araştırma yaptı. Araştırma, temmuz-ağustos aylarındaki satış fiyatları esas alınarak yapıldı.
Seyşeller'de bulunan North Island Lodge kişi başı gecelik 6 bin 995 dolarlık (28 bin 700 lira) fiyatıyla dünyanın en pahalı oteli olurken, listenin ikinci sırasında 5 bin 700 dolarlık (20 bin 500 lira) fiyatıyla özel Laucala Adası yer aldı.
İşte dünyanın en pahalı 10 oteli ve satış fiyatları:
1. North Island Lodge (Seychelles) $6,995
2. Laucala Resort (Taveuni, Fiji) $5,700
3. Khwai River Lodge (Okavango Delta, Botswana) $4,710
3. Savute Elephant Camp (Chobe, Botswana) $4,710
3. Eagle Island Camp (Okavango Delta, Botswana) $4,710
6. The Brando (Windward Islands) $3,947
7. Fregate Island (Seychelles) $3,637
8. Clayoquot Wilderness Resort (Vancouver Island, Canada) $3,347
9. The Ranch at Rock Creek (Montana, United States) $3,120
10. Le Dune, Forte Village Resort (Sardinia, Italy) $2,851
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