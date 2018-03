Gecelik fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte dünyanın en pahalı oteli

LUXURY-Hotels, dünyanın en pahalı otellerini listeleyen bir araştırma yaptı. Araştırma, temmuz-ağustos aylarındaki satış fiyatları esas alınarak yapıldı.

Seyşeller'de bulunan North Island Lodge kişi başı gecelik 6 bin 995 dolarlık (28 bin 700 lira) fiyatıyla dünyanın en pahalı oteli olurken, listenin ikinci sırasında 5 bin 700 dolarlık (20 bin 500 lira) fiyatıyla özel Laucala Adası yer aldı.

İşte dünyanın en pahalı 10 oteli ve satış fiyatları:

1. North Island Lodge (Seychelles) $6,995

2. Laucala Resort (Taveuni, Fiji) $5,700

3. Khwai River Lodge (Okavango Delta, Botswana) $4,710

3. Savute Elephant Camp (Chobe, Botswana) $4,710

3. Eagle Island Camp (Okavango Delta, Botswana) $4,710

6. The Brando (Windward Islands) $3,947

7. Fregate Island (Seychelles) $3,637

8. Clayoquot Wilderness Resort (Vancouver Island, Canada) $3,347

9. The Ranch at Rock Creek (Montana, United States) $3,120

10. Le Dune, Forte Village Resort (Sardinia, Italy) $2,851