Gazipaşa'da hasat turizmine yoğun ilgi

MEMUR emeklisi olduktan sonra Çörüş mahallesinde bulunan ailesinden kalma araziyi kivi bahçesin çeviren Cemil Cılız, hafta sonları bahçesinde turist ve misafir ağırlıyor.

Olgunlaşan kivileri hasat eden üretici Cemil Cılız’ın Danimarkalı, Avustralya ve Almanyalı turistlerden oluşan misafirleri vardı. Yaklaşık 20 kişilik turist kafilesi önce bahçede yer alan etnik ürünleri inceledi. Bahçede kahvaltı yapan turistler daha sonra hasada katıldı. Ellerine kovaları alan ve bahçede kivi toplayan turistlerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Avustralyalı Bitten Pedersen daha önce hiç kivi parkına gelmediğini belirterek, “Burada yaptıkları iş çok değerli, yaptıkları işle ilgili bilgi aldık. Çok beğendim. Daha önce hiç bu kadar taze kiviye dokunmamıştım” dedi.

Danimarkalı Dyvelce Jaspers de daha önce hiç kivi bahçesi görmediğini belirterek, “Burada olmak çok heyecan verici bir tecrübe oldu. Burada olmakta çok mutluyum. Ülkem Danimarka’da kivi ağacı yoktur. Biz kiviyi marketlerden alırız. Onlarda ham halde olur. Bu kadar lezzetli ve taze olmazlar” diye konuştu.

Danimarka’dan Türkiye’de bulunan evinde zaman zaman kalmaya geldiğini dile getiren Anders Hedelund ise kivi bahçesinde hasat yapmanın çok heyecan verici bir deneyim olduğunu söyledi. Daha önce hiç kivi ağacı görmediğini belirten Hedelund, kivinin ağaç üzerinde, yukarılarda yetişmesini ise çok ilginç bulduğunu dile getirdi.

Turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermek için tarım, kültür ve turizmin bir arada yaşandığı bir ortam oluşturmak istediğini belirten işletme sahibi Cemil Cılız ise “Tesislerde gelen misafirlerimiz oldukça memnun kalıyor. Hasat zamanı büyük rağbet görüyoruz. Bazı misafirler kurduğumuz çadırlarda kalıyor. Yaz sezonu haftasonu 500 kişi tesisimize giriş çıkış yapıyor. Yaklaşık 10 ton hasat yapıyoruz bu yıl. Seneye 12-15 ton hasat yapmayı umuyoruz. Kivi üretimi çok zor olmayan ama çok su isteyen bir ürün. Raf ömrü çok uzun. Kabuğu çok kalın. 2.5-3 liradan kilosunu veriyoruz. Çok değil ama yapacak bir şeyimiz yok. Gelen misafirlerimiz ise Hasada katılmak için yaz ayında rezerve yaptılar, hasada katılmak istediklerini belirttiler. Kendi istekleri üzerine bizler de onları hasada aldık ve kahvaltı ikram ettik” diye konuştu.