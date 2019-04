Gazipaşa Alanya'dan 'Turist' istiyor

BAŞKAN Yılmaz’ı tebrik eden CHP Alanya İlçe Başkanı Karadağ, Antalya’da Muhittin Böcek ile gerçekleştirdikleri toplantıyı aktararak, “Türkiye gündemi hakkında ciddi söylemleri oldu. İyi Parti ile olan ittifakı övdü ve devam etmesi konusunda tavsiyelerde bulundu. Baharın geldiğini, sevinçli olduğunu söyledi. Benim vasıtamla tüm Alanya ve Gazipaşa’ya selamlarını iletmemi söyledi" dedi.

BAŞKANLARDAN İŞBİRLİĞİ MESAJI

Turizm açısından Gazipaşa'nın önünün açık olduğunu ifade eden Başkan Karadağ, "Birçok artınız var. Havalimanı burada. Gelecek misafirlerin ilk ayak basacağı yer burası. Burası çok talan edilmemiş, henüz bakir diyebileceğimiz bir yapısı var. O yüzden elinizin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. İnşallah birlikte, el birliğiyle turizmimizi, ticaretimizi bir adım daha öne götüreceğiz. Bizim meclis üyelerimizin birçoğu turizmle iştigal ediyor. Alanya turizmin aşağı yukarı amiral gemisi pozisyonunda. Biz turizm konusunda sizlerle işbirliği yapma, davranış geliştirme, çalışma arzusu içerisindeyiz. Teşkilat olarak Gazipaşa’nın her zaman yanındayız. Ticarette de Gazipaşa ile çok sıkı ilişkilerimiz var. Ticaret erbabı arkadaşlarımızın birçoğu Gazipaşalı. Üstümüze düşen ne görev olursa yapmaya hazırız. Biz bu süre içerisinde birlikte davranış geliştirelim isteriz” dedi. İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise, “İyi Parti ailesi olarak başarılar diliyoruz. İnşallah bundan sonra da hem kamuoyu oluşturma, hem saha çalışmalarında birbirimize destek vermeye devam edeceğiz. Biz de bütün handikaplara rağmen seçimi alacakmışız gibi çalıştık” diye konuştu.

‘BURAYA HİZMET ETMEYE GELDİM’

CHP İlçe Örgütü tarafından yapılan önseçimin kendilerine artı sağladığını kaydeden Başkan Yılmaz, “Seçimin garantisi yoktur. İnşallah bir dahaki seferde sizler de alırsınız. Ben de Ankara’daydım, devlet memuruydum. Biraz da gidelim memleketimize hizmet edelim dedik. Gazipaşa’ya geleli 6 ay oldu. Sağolsun Gazipaşa bizi bağrına bastı. Biz de bundan sonra Gazipaşa’ya, bölgemize güzel hizmetler vermeye çalışacağız. Yorucu bir süreç oldu. Bizim ön seçim vardı, o nedenle 2-3 ay koşturduk. Önseçimde 6 arkadaş aynı anda köylere, evlere dağıldık. Bir sinerji yarattı. 6 arkadaşımızın da katkısı var bu sürece. Katılım da çok oldu, parti örgütü, üyeler, delegeler uyandı. Bir heyecan geldi. Bir silkelenmemize neden oldu aslında. Önseçim olmasaydı, son bir ay kala atamayla gelseydim bu sinerjiyi yakalayamazdım. Endişem yoktu benim, seçimde rahattım. Alacağımız biliyordum da, farkı 5 bin olarak bekliyordum” şeklinde konuştu.

TURİZMCİLERE ÇAĞRI

Alanya'dan gelecek desteklere açık olduklarını belirten Başkan Yılmaz, 2 yıl içerisinde Gazipaşa’da otel inşaatlarına başlamayı planladıklarını belirterek, bu sürece kadar Alanya’dan Gazipaşa’ya turistlerin gelip ilçeyi tanımasını istediğini söyledi. Başkan Yılmaz “Ben turizm konusunda destek istiyorum Alanya’dan. Gazipaşa’yı da düşünsünler. Her otel bir sefer de olsa, bir otobüs gönderse bize, hem altyapımızı hazırlarız, hem gelen insanlar bizden ne istiyor, ne bekliyor, eksiklerimizi tamamlamış oluruz. Zaten planladığım gibi olursa, 2 yıl içerisinde burada otel inşaatları başlamış olur. İmar sorunlarını çözüp, bir an önce inşaatların başlamasını istiyorum. Alanya’dan gelecek turistlerin beklentisi doğrultusunda ne ihtiyaç varsa yavaş yavaş gelişir, açılır. Bu nedenle ilk başta Alanya’dan beklentim, Gazipaşa’nın çok güzel koyları, yaylaları, mağaraları, denizi var. Buraları yavaş yavaş tanıtalım istiyorum. Amacım her gün 500-1000 turist gelsin, esnaf bir şeyler kazansın" ifadelerini kullandı.