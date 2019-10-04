Fosun'dan ‘Intourist’ hamlesi

THOMAS Cook'un iflasının ardından, şirketin Rusya ayağı Intourist'in geleceği merak konusuydu. Bilindiği üzere, şirketin İskandinavya ayağı ile Almanya'daki hava yolu şirketi Condor kurtarılmış, diğer ayakları iflas başvurusunda bulunmak durumunda kalmıştı.

OPERASYONLARINA DEVAM ETME KARARI ALMIŞTI

Intourist ise finansal ve operasyonel olarak Thomas Cook-İngiltere'den bağımsız olduğunu belirterek operasyonlarına devam etme kararı almıştı.

Intourist ile ilgili şu sıralarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Yüzde 18'le Thomas Cook'un en büyük hissedarı olan ve iflastan önce şirketin yeniden sermayelendirilmesi yoluyla tur operatörlüğü bölümünün yüzde 75'ini, hava yolu bölümünün ise yüzde 25'ini kontrol etmesi planlanan Fosun, şimdi de Intourist'i satın almayı planlıyor.

YÖNÜNÜ INTOURİST’E ÇEVİRDİ

Intourist'e yakın kaynakların Izvestiya gazetesine verdiği bilgiye göre, Thomas Cook'un yeniden sermayelendirilme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fosun'un ilgisi Intourist'e çevrildi ve şirketten buna dönük gayri resmi talep geldi.

Konuyla ilgili olarak görüşüne başvurulan Intourist yetkililerinin ise yorum yapmaktan kaçındığı ancak “Intourist ciddi yatırımcılar için ilginç bir varlık” değerlendirmesini yapmakla yetindikleri bildirildi.

‘ÇOK YÜKSEK OLMAYAN BİR BEDEL ÖDER’

Fosun'un Intourist'i satın almak için gerekli parayı, İngiltere'deki kayyum idaresine ödemesi gerekiyor. Fosun'un şirkette bulunan yüzde 18'lik hissesinin karşılığında Intourist'i almasının söz konusu olmadığı, satın alma için belli bir bedel ödemesi gerektiği ancak bu bedelin çok yüksek olmayacağı düşünülüyor.

