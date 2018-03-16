'Fiyat dengesi sağlanmalı'

EXOTİC Tur Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Topçu, 12-15 Mart tarihleri arasında Rusya'nın Başkenti Moskova'da gerçekleşen MITT Fuarı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Topçu, 2018'deki fuar trafiğinin MITT ile birlikte hemen hemen sona erdiğini belirterek, 1 Nisan itibariyle başlayacak yaz turizm sezonunun kısmen şekillendiğini ifade etti. İşte Topçu'nun değerlendirmelerinden öne çıkanlar: "MITT Moskova Fuarı'ndan alınan görüntüler ve operatörlerin açıklamaları yorgun geçen iki senenin ardından hareketli ve beklentilerimizi nispeten gerçekleştirecek olan bir sezonu işaret ediyor. Son iki senedir sürekli indirimlerin gündemde olduğu sektörde, bu sezon herkes yüksek sezonda odaların doluluğu ile ilgili yaşanabilecek sorunları konuşmaya başladı. Fiyat dengesinin bu şartların devam etmesi durumunda birkaç yıl içerisinde oturacağı görüşü hakim. Ancak yukarı doğru hareketin sağlandığı böyle bir yılda bunun sürdürülebilir olması için gözden kaçırmamız gereken hususlar olduğunu unutmak gerekiyor. Bu yükselen talebi ürkütecek siyasi söylemlerden kaçınmamız gerekiyor. Bu, özellikle görsel ve yazılı medya ile yayıldığında artan bir tepkiye sebep oluyor. Son yıllarda görülen fiyatlardaki düşüşü geri almak için kabul edilebilir bir yol izlenmesi gerekiyor. Bütün kayıpları bir yılda geri almak için yapılacak girişimler sıkıntılara sebep olacaktır. Talebin artışının sürdürebilirliği göz önüne alınarak çalışmalar yapılmalıdır. Şu andaki talebin oluşmasında ana faktörler olan fiyat-kalite ve misafire sunulan hizmetteki niteliğin korunması önemlidir. Bu sırada yapılacak tartışmalarda özellikle her şey dahil sisteminin bu talepte önemli bir unsur olduğu unutulmamalıdır. Misafirlerin tercihlerinin 4-5 yıldızlı otellere yöneldiği bir dönemde diğer konaklama tesislerininin de standartlarının yükselmesi gerektiği ve yapılacak yenileme çalışmalarında bunların dikkate alınması gereği unutulmamalıdır. Sürekli tekrar ettiğimiz üzere misafirin destinasyondan mutlu ayrılması için bu sektörde görev yapan bütün paydaşlar üzerine düşen görevleri ev ödevi gibi iyi çalışmalıdır. Konaklama, acenta ve taşıma sektörü sezona kendini iyi hazırlamaladır. Hem alt hem de üst yapısıyla bir sınav olacak 2018’de yakalanacağı öngörülen yükseliş ivmesini sürdürülebilir hale getirmek yine işin büyük kısmı insan faktörüne yani bizlere düşüyor."