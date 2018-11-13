Finike 5 yıldızlı turizm istemiyor

SALI Sanayici ve İşadamları Grubu'nun (Salı Grubu) haftalık toplantısı Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde (ATİK) gerçekleştirildi. Grup başkanı Muharrem Koç moderatörlüğündeki toplantıya Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu konuk oldu. Başkan Sarıoğlu, katılımcı iş insanlarına Finike portakalı ikram etti. Başkan Sarıoğlu, ilçe ekonomisi ve tarihi hakkında bilgi verdi.

ALTYAPIDA EVSEL BAĞLANTILAR YAPILIYOR

Finikeli iş insanı Ali Yılmaz'ın davet sahipliğini yaptığı Salı Grubu toplantısına konuşan Sarıoğlu, Antalya'nın batı ilçelerinin tam ortasında yer alan Finike'nin liman şehri olduğunu söyledi. 49 bin nüfuslu Finike'nin Cumhuriyet ilan edildiği yıl ilçe olduğunu belirten Sarıoğlu, 28 kilometre kıyı şeridine sahip olduklarını açıkladı. Tarih boyunca yerleşik hayatı özümsemiş bir ilçe olan Finike'ye altyapı kazandırdığını kaydeden Kaan Osman Sarıoğlu, "Şimdi evsel bağlantılar yapılıyor. Altyapı sayesinde akarsuları ve denizi kirlenmekten kurtardık. Belediyenin işlettiği plaja mavi bayrak kazandırdık" dedi.

FİNİKE'DE BİR BAŞKA YETİŞİYOR

Finike'nin bozulmamış doğasıyla, yaylalarıyla ve sahiliyle dikkat çeken bir ilçe olduğunu kaydeden başkan Sarıoğlu, revizyon imar planıyla tarım alanlarını korumaya çalıştıklarını söyledi. İklim ve coğrafi özelliklerinden dolayı dünyanın en lezzetli portakalının Finike'de yetiştirildiğini anlatan Sarıoğlu, 1994 yılında ABD'nin California eyaletinde yapılan yarışmada Finike portakalının dünya birincisi seçildiğini söyledi. Bu tarihten sonra bir daha böyle bir yarışmanın yapılmadığını da söyleyen Sarıoğlu, "Washington portakalı, Finike'de özel bir hal almış. Finike portakalı şeker oranıyla, ince kabuğuyla ve aromasıyla bambaşkadır. Bu yüzden başka yerlerde yetiştirilen portakalları bile Finike portakalı diye pazarlıyorlar. 2004'te coğrafi işaret tescilini aldık. Ama patentini alamadık. Çünkü patenti Amerika'da" dedi.

OVADAN ÇIKIP DAĞLARA YASLANMALIYIZ

Finike'de 32 bin dekarlık alanda portakal üretimi yapıldığını da anlatan Kaan Osman Sarıoğlu, bu özel ürünü korumak istediklerini söyledi. İmar planlarını da ona göre düzenlediklerini aktaran Sarıoğlu, "Yerleşimi dağlara taşımak istiyoruz. Çünkü ovadaki Finike birinci derece deprem bölgesindedir. Ayrıca burada çok güzel portakal yetişiyor. Portakalın yanı sıra ilçede nar, aysberg türü marul, Yazır ve Ernez üzümü yetişiyor. Öylesine bereketli bir toprağımız var. Bunu korumak istiyoruz. Dağlar bize bu imkanı sunuyor. Dağlarımızda orman ve hayvan popülasyonu yok. Dağlar tepeler dururken ovada ev yapıyoruz" dedi.

5 YILDIZLI OTEL YERİNE BUTİK OTEL İSTİYORUZ

Finike'nin tarımda ve turizmde bakir kalmış bir ilçe olduğunu, bunu korumaya çalıştıklarını anlatan Kaan Osman Sarıoğlu, "Finike'de 5 yıldızlı oteller istemiyoruz. Bunun yerine butik tarzı bir turizm istiyoruz. Butik turizmini, yayla turizmini geliştirmek istiyoruz" dedi.

Taş ocaklarına ruhsat verilirken kendilerine sorulmadığını da anlatan Başkan Sarıoğlu, Likya yolu ile ilgili de bakanlığın bir çalışma yapması gerektiğin sözlerine ekledi.

Başkan Sarıoğlu, toplantını sonunda Salı Grubu üyelerinin sorularını da yanıtladı.