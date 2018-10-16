Fettah Tamince turizmin önemine değindi

RİXOS Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, bu yıl 5'incisi yapılan Sosyal Fayda Zirvesi'nin 'Turizm yoluyla sürdürülebilir kalkınma' oturumuna konuşmacı olarak katıldı. Fettah Tamince, "Turizm aslında barışın, huzurun ve birlikte yaşamanın en önemli adımlarından biridir. Tesislerimizde dünyanın farklı ülkelerinden gelen insanları, bünyemizdeki farklı kültürden insanlarla beraber yaşatmaya çalışıyoruz. Amacımız gelenleri sadece güzel odalarımızda konaklatmak değil, doğal ve kültürel güzelliklerimizle de tanıştırmak" dedi. Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda odaklı ünlü isimlerle çok sayıda değişim mimarının iyilik hakkında konuştuğu zirveye Rixos Group da altın sponsor olurken, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - UNDP Türkiye de 17 küresel kalkınma hedefinin 169 alt başlığına ait Türkçe logoları da ilk kez bu zirvede tanıttı.