'Eylülde Alanya yüzde 100 dolu'

AYIK, asıl hedefin ise 2023 yılında Türkiye'ye 70 milyon turist ve kişi başı 1000 dolar harcama olduğunu söyledi.

'EYLÜL DOLDU, EKİME SARKTI'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, eylül ayı satışlarının geçen yıla göre oldukça iyi durumda olduğunu kaydetti. Pek çok otelin eylül için yüzde 100 doluluğa ulaştığına işaret eden Topçu "Özelikle Belek, Side ve Alanya otellerinin çoğunluğunda ciddi rezervasyon var. Hatta eylül ayındaki doluluk ekim ayına sarkmış durumda. Ekim ayının da iyi geçeceği görülüyor" dedi.

'2020-2021 YILI HEDEFİ 20 MİLYON'

Antalya'nın ağustos rakamlarına bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20'lik artışın söz konusu olduğunu kaydeden Cengiz Topçu, "Antalya rakamları bize gelecek için umut veriyor. Geçen yılın rakamlarının 14 milyon civarında olduğunu düşünürsek, bu seneki hedefimiz olan 16 milyonu rahat rahat yakalayacağız gibi görünüyor. Bizim ana hedefimiz 2020-2021'de 20 milyon rakamını yıl içerisinde bulmak. Bununla ilgili gelişmeler de olumlu ilerliyor" diye konuştu.

'PAZAR ÇEŞİTLENDİ'

Bu yıl turist pazarında da değişiklikler gözlendiğini aktaran Cengiz Topçu şöyle dedi:

"Pazarlar bazında baktığımızda, ana pazarımız Rusya, her zaman olduğu gibi başı çekiyor. Ardından Almanya ve İngiltere geliyor. Slovakya, Polonya, Romanya gibi 20'ye yakın ülkede ciddi turist artışımız var. Ancak bazı pazarlarda henüz ivmeyi yakalamadık. Avusturya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Belçika pazarlarında istediğimiz çıkışı yakalayamadık. Kuzey Avrupa ülkelerinde geçen seneye göre yüzde 10-15 arası artış olmakla beraber, istediğimiz rakamları ancak 2021 yılında yakalayacağız gibi görünüyor. Her şey yolunda şu anda."