Eylül fiyatları uçtu

RUS Tur Operatörleri Birliği'nin eylül ayının 9'u ile 12'si arasındaki fiyatları esas alarak yaptığı araştırmaya göre, 10 günlük tatilin fiyatı ağustos ayı başındaki fiyatlardan bile yüksek. Araştırmada, özellikle Türkiye'deki eylül ayı fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekildi.

EN ÇOK GİDİLEN YAZ DESTİNASYONLARI İNCELENDİ

Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Karadağ, Hırvatistan, Tunus, Anapa, Kırım ve Soçi'deki eylül ayı fiyatlarının kıyaslandığı araştırma, 2 kişi 10 gün, uçak ve transfer dahil, her şey dahil otelde konaklama üzerinden yapıldı. Türkiye ve Tunus'taki fiyatların sadece her şey dahil oteller üzerinden alındığı araştırmada, en yüksek fiyatın Türkiye'de olduğuna dikkat çekildi.

EN BÜYÜK FİYAT ARTIŞI TÜRKİYE’DE

Türkiye'de eylül ayı fiyatlarının ağustos ayındaki en yüksek seviyeye ulaştığını belirten ATOR, buna karşın fiyatların İspanya'da yüzde 7,9, Karadağ'da ise yüzde 6,9 düştüğüne dikkat çekti. Eylül ayı için destinasyonlardaki fiyat artışı şu şekilde sıralandı: Türkiye yüzde 40,9, İtalya yüzde 23,1, Bulgaristan yüzde 19, Hırvatistan yüzde 13, Tunus yüzde 11,3, Yunanistan yüzde 8,6, Kıbrıs yüzde 5,1.

İşte destinasyonlara göre eylül ayındaki ortalama fiyatlar:

9-12 Eylül tarihlerinde Moskova çıkışlı 10 günlük turların destinasyonlara göre ortalama fiyatları ise şu şekilde:

- Türkiye: 116 bin 432 ruble (1.743 dolar)

- İtalya: 114 bin 519 ruble (1.715 dolar)

- İspanya: 112 bin 710 ruble (1.688 dolar)

- Hırvatistan: 110 bin 977 ruble (1.662 dolar)

- Tunus: 102 bin 813 ruble (1.539 dolar)

- Yunanistan: 96 bin 842 ruble (1.390 dolar)

- Kıbrıs: 91 bin ruble (1.362 dolar)

- Karadağ: 84 bin ruble (1.259 dolar)

- Bulgaristan: 77 bin 876 ruble (1.167 dolar)

- Soçi: 52 bin 907 ruble (793 dolar)

- Kırım: 51 bin ruble (764 dolar)

- Anapa: 39 bin 484 ruble (591 dolar)