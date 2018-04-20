'Erken seçim turizmi etkilemez'

ATSO Başkanı Davut Çetin, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdi. Çetin, yurtdışı rezervasyonlarının aylar öncesinde gerçekleştiğini ve bu yıl ilk üç ayki rakamlarda da görüldüğü gibi Antalya'nın iyi bir sezon geçirmesinin beklendiğini ifade etti. Seçimlerin Ramazan Bayramı sonrasına gelmesi nedeniyle de iç turizmi fazla etkilemesini düşünmediğini belirten Çetin, "Antalya olarak ilk üç ayda gerçekleşen turizm verilerimizde yüzde 30 artış görülüyor. Yılbaşı itibariyle iyi bir ivme yakaladık. Gerek Almanya, gerek Rusya ve Ukrayna turizm fuarlarında edindiğimiz izlenimler ve turizmcilerimizden gelen veriler, iyi bir sezon geçireceğimizi gösteriyor. Seçimin turizm rakamlarını etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.

'TURİZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN OLUMLU'

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Sefa Altınay da seçimlerin kısa sürede yapılacak olmasının turizmcilerin işine geldiğini söyledi. Seçim dönemine girdikten sonra siyaset, gündem ve ekonominin gerilebildiğini dile getiren Altınay, "Seçimin 63 gün sonra gerçekleşecek olması siyasi çekişmelerin, karşılıklı söylemlerin yurt içi ve yurt dışında daha az olacağını düşünüyorum. Siyasiler ana gündemi olan seçmeni hedef alacağı yönelik söylem geliştirecektir. Bu süre uzadıkça yabancı ülkelerle çekişmeler yükselebilir. Bu ortam da turizmi olumsuz etkileyebiliyor. 65 gün içerisinde fazla gerilmeden haziran sonunda seçim bitmiş olacak. 2019'da olması beklenen seçim turizmcilerde kaygı yaratıyordu. Süre yaklaştıkta söylemler sivriliyor. Gergin ve belirsiz ortam turizmin aleyhinedir. Seçimin haziran yapılacak olması turizm sektörü açısından olumlu" diye konuştu.

'REZERVASYON İPTALİ YOK'

Rezervasyon iptaline yönelik bir durum olmadığını dile getiren Altınay, demokratik bir ülkede seçimin öne alındığını söyledi. Altınay, “Seçim öne alınıyor diye rezervasyon iptali olacağını zannetmiyorum. Bu yönde tepki de yok. Yabancıyı seçim değil, seçime giden süreçteki gerginlikler etkiliyor" dedi.