Erken rezervasyon ile 6 milyon turist hedefleniyor

2017 yılında gerçekleştirilen erken rezervasyonlar ile birlikte turist sayısında büyük bir artış yaşanarak 5 milyon sayısına ulaşıldığını belirten Ulusoy, bu rakamın 2018 yılında erken rezervasyonlarla birlikte 6 milyon rakamına ulaşacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, erken rezervasyon kapsamında yaptığı açıklamalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB’ın iş birliği yaptığı erken rezervasyon kampanyasındaki ana hedefin, daha çok vatandaşın en ucuz şekilde tatil yapmasını amaçlamak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla birlikte ülke içerisindeki turizmi canlandırmayı hedeflediklerini belirten Ulusoy, yurtdışından gelen turistlerin de daha uygun ödeme imkanlarıyla birlikte tatil yaptıklarına yönelik algıyı kırmak istediklerini de ifade etti. Erken rezervasyon kampanyasının iç turizmi önemli ölçüde etkilediğini belirten Ulusoy “2009 yılında 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası 2015’te 3,5 milyona ulaştı. Türk turizmi açısından zorlu geçen 2016 yılında sektöre en önemli destek vatandaşlarımızdan geldi ve 4,2 milyon kişi erken rezervasyon ile tatile çıktı. Erken rezervasyon alışkanlığında artış ile birlikte geçtiğimiz yıl 5 milyon seviyesi yakalandı. 2018 yılı için henüz erken rezervasyon sürecinin başında bulunuyoruz, ancak üyelerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Beklentimiz 2018 yılında erken rezervasyon kapsamında tatile çıkan vatandaş sayımızın 6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesi yönünde” dedi. Bu kapsamda erken rezervasyonun yabancı turistlerin ilgisini de çektiği belirtilirken Ulusoy, tur operatörlerinin hazırladığı programlar ile birlikte Avrupa’da hali hazırda böyle bir kültürün zaten var olduğunu belirterek, Avrupa pazarı için bu uygulamaların vazgeçilmez olduğunu ifade etti.