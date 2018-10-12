Erken rezervasyon erken başladı

GEÇMİŞ yıllarda Kasım ayı sonu veya Aralık ayı başında sektörün tüm paydaşlarının katıldığı toplantılar ile startı verilen erken rezervasyon süreci, bu yıl Ekim ayında başladı. Durum böyle olunca da, sektörde erken rezervasyon ile tatilini planlayan kişi sayısının geçen yılın aynı dönemini geçeceği şeklinde bir beklenti oluştu.

Geçen yıl 5 milyondan fazla kişi erken rezervasyondan yararlandı

Geçen yıl 5 milyondan fazla kişi erken rezervasyondan yararlandı. Ocak-Ağustos döneminde yurtdışından gelen turist sayısı da yüzde 23 artış ile 27 milyonu buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk 6 ayında turizm sektörünün ekonomiye katkısı da yüzde 30'a yakın artışla 11.4 milyar dolar olarak ölçüldü.

'ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞTİ'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, tüketici alışkanlıklarının değiştiğini ve yerli turistin yıllar içinde erken rezervasyonu benimsediğini aktardı. Gelişmeler neticesinde, erken rezervasyon sürecinin de öne çekilerek bu yıl Ekim ayında başladığına işaret eden Ayık, "Sektörün böylece önünü görmesi ve ileriye dönük plan yapması kolaylaşacak.

Otel işletmecileri, tesislerinin açılış tarihini ve personel işe alımı gibi operasyonel faaliyetlerini daha rahat yönetebilecek" dedi. 2018 turizm sezonunun beklentileri dahilinde geliştiğini aktaran Osman Ayık, yıl sonuna kadar gelen sektördeki büyüme oranının yüzde 25-30 aralığına çıkacağını belirtti.

'2014 SEVİYESİNİ 2020'DE YAKALARIZ'

Turizmde 2014 yılı seviyesinin ise 2020'de yakalanabileceğini söyleyen TÜROFED Başkanı Ayık, "Hem büyüme, hem gelir hem de gelen turist sayısı bakımından ülke olarak 2019 yılında 2014 seviyesine yaklaşırız. Fakat bu seviyeye gelmemiz 2020'yi bulur" dedi.

Türkiye'nin 2014 yılı turizm gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 34.3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Aynı yıl, turizm gelirinin yüzde 81.5’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18.5’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilirken, söz konusu gelirin 26.2 milyar dolarını kişisel harcamalar, 8.3 milyar dolarını ise paket tur harcamaları oluşturmuştu.

'SÜREÇ FARKLI BAŞLADI'

Bu yıl erken rezervasyon sürecinin geçmiş yıllara göre farklı biçimde geliştiğine dikkat çeken Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, "Bu yıla kadar sektörün tüm paydaşlarının katıldığı toplantılar ile erken rezervasyonların başladığı ilan edilirdi. Fakat bu yıl böyle bir durum olmadı" dedi. 2018 yılının turizm açısından olumlu geçtiğini kaydeden Bayındır, erken rezervasyonların erken başlamasının ise, sektöre olumlu yönde katkı sağlayacağını belirtti.

'YURTDIŞINDAN GELEN TALEP ÖNE ÇEKTİ'

Bu yıl erken rezervasyonların öne çekilmesinin birkaç sebebi olduğunu kaydeden Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, "Bunun başlıca nedeni yurtdışından yoğun talep gelmesi. Geçen sezon kapasitesinin yüzde 20'sini yerli turiste ayıran oteller, bu yıl yurtdışından gelen yoğun talep yüzünden yüzde 15'ini ayırabilecek" dedi.

Onaran, erken rezervasyon sürecinin erken başlamasının sektör açışından iyiye işaret olduğunu belirterek, "Oteller sürecin öne çekilmesinden memnunlar. Bu sayede herkes gelecek planlarını daha rahat yapabilecek" diye konuştu.

Türkiye'ye Almanya başta olmak üzere Güney Avrupa'dan yüksek talep geldiğini söyleyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Onaran, fiyatların halen olması gerekenden daha düşük olduğunu ve gelir anlamında olmasa bile gelen turist sayısında bu yıl 2014-2015 sezonunun yakalanabileceğini umduğunu kaydetti.