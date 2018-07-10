Erkan Yağcı Türk turizmini değerlendirdi

DİĞER bir kaynak pazarımız olan Almanya ise 2017 yılına göre %24 büyüdü. Genel olarak sadece Haziran ayında Rusya, Ukrayna, İngiltere, Polonya Beyaz Rusya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Moldova ,Macaristan , Kosova , Sırbistan ve Slovakya dan gelen turist sayıları 2014 yılını geçmiş durumda.Bunun yanısıra, Almanya, Kazakistan, Hollanda, Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya pazarları 2017 yılına kıyasla büyüme gerçekleşmiş, 2014 yılı rakamlarına henüz ulaşılamadı.

Özetle, Haziran ayı genelinde Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı 2017 yılına göre %34 artmış; 2014 ve 2015 yılını geçip, en iyi Haziran ayını yakalamış bulunuyor.“Ocak-Haziran 2018 yılı verilerine baktığımızda Antalya’ya gelen turist sayısı 4.885.835 olup 2017 yılına göre %40, 2015 yılına göre %14 ve 2014 yılına göre %4 arttı”.Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) Erkan Yağcı; Antalya Haziran ayı verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Erkan Yağcı açıklamasında; “Antalya’ya ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya geçen yıl ki rekor büyümesini bu yıl da devam ettirmektedir. 6 aylık dönemde Rusya pazarındaki büyümemiz %39 oranındadır. Bu dönemde önemli bir büyüme oranını yakalamış bulunmaktayız. Haziran ayı için konuşacak olursak rakamlar; en iyi yılımız olan 2014 yılını aşarak en yüksek sayıya ulaşmıştır.

Bu yükselişin sene sonuna kadar devam edeceğini öngörmekteyiz. Fakat bu büyümeyi sürdürülebilir kılmamız için bilhassa hizmet kalitemizden ödün vermeden, gelen misafirlerimizin memnuniyetini mutlaka sağlamalıyız.Bu denli yüksek bir büyüme bizi rehavete sürüklememeli, aksine perçinleyerek gerek misafir memnuniyetini gerekse ülke turizminin tanıtımını üst seviyelere çıkartmalıyız. Özellikle yakın dönemde 2019 ve 2020 yılının planlanmasında, mutlaka kamu ve özel sektör “ortak aklı” oluşturarak turizm sektörünü dünyada ilk 5 ‘e taşıyacak stratejileri, politikaları ve projeleri hayata geçirmelidir.Ayrıca, Antalya’nın Türkiye turizm büyümesinde öncü rol aldığını ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.