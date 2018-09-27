Erkan Yağcı: Turizmin geleceği genç gezginlerde

DÜNYA Turizm Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Erkan Yağcı “Turizm dünyada gelişmeler ne olursa olsun büyümeye devam ediyor. Özellikle 25 yaş altı genç nesil, eğitim ya da tatil nedeni ile daha çok seyahat etmeye başladı. Bu nedenle turizmin geleceği de bu gezgin nesillerle büyümeye devam edecek. Dünya üzerinde farklı kültürlerle karşılaşma ve kaynaşmada önemli rol oynayan turizm, insanların farklı kültürlere, renklere, dinlere daha hoşgörü ile bakmasını sağlıyor.

Birbirine dokunabilen yaşamlar, aradaki sınırları kaldırarak evrensel bir barış gücü oluyor. Bu nedenle turizmin mevcut dünya koşullarındaki en önemli rolü barış elçileri yaratmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde turizmin ekonomik ve sosyal gelişmedeki önemi çok daha büyük bir role sahip. Ekonomide çarpan etkisi yaratan sektör, direk ya da dolaylı tedarik zincirleri oluşturarak yerli üretimi destekleyen en önemli sektörlerdendir” dedi.

Eylül Ayı geleneksel AKTOB Yemeği’ni özellikle turizm gününde düzenlediklerini söyleyen Başkan Yağcı, “AKTOB toplantıları sektörün gündemi takip edebildiği bir organizasyon oldu. Dünya turizm gününde vereceğimiz en önemli mesaj, turizm sektörü ülkemizin en milli sektörüdür” diye konuştu.