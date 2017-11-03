Ergüleç 2017'yi değerlendirdi

2016'DA yaşanan derin krizin temellerinin 2015'te gizli olduğunu ifade eden Ergüleç, Türkiye'nin çeşitli sorunlarla yüzleşmek zorunda bırakıldığını, zamanla da bu konuların aşıldığını ifade etti. Ergüleç şunları söyledi: "2015'te dolar-ruble krizi ile başlayan Türk turizmindeki daralma 2016'da zirve yaptı ve belki de Türk turizm tarihinin en kötü yılı yaşandı. Darbe girişimi, Rus uçağının düşürülmesi, Ankara, Atatürk havalimanı saldırıları, Sultanahmet, Reina terör saldırıları, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile gerilen siyasi ilişkiler derken turist sayısı 2016 yılında dip yaptı. Zor bir seneydi herkes için. Binlerce işsiz, açılmayan oteller, düşük doluluklarla 2016 kabus gibi bir yıldı. Ardından 2017'yi yaşadık. Rus turist sayısında bir artış gördük düzelen ilişkilerle birlikte. Aslında kötü olmayan bir 2017 geçirdik."

'2018 SİNYALLERİ OLUMLU'

"Ziyaretçi sayısına oranla gelirler düşüktü" diyen Ergüleç, "2017'de esen o umut rüzgarı 2018'de daha yüksek bir seviyeye ulaşacak diye düşünüyorum. Rus turistlerde mevcut sayı çok iyiydi. Hatta tarihinin rekorunu kırdı. Sadece Antalya bölgesinde 3 milyon 750 bin nüfus, 1 milyon da belirtilen diğer ülkeleri sayarsak 4 milyon 750 bin civarı bir ziyaretçi oldu. Bu son yıllardaki en iyi sayıydı. Almanya ve Avrupa'da 2017'de gerilemiştik ama gördüğümüz şu ki Türkiye'de terör olayları azaldı. Vatandaş siyasetin gerginliğinin biraz daha dışında kalmak istiyor. Turistler de aynı şekilde. Şu an 2018'le ilgili sinyaller olumlu" ifadelerini kullandı.

'ALMANYA VE POLONYA'DA ARTIŞ BEKLİYORUM'

Rusya ve iç pazarda mevcut durumun iyi olduğunu, gelişen diyaloglarla daha da iyi noktalara geleceğini ifade eden Ergüleç, "Bu gelişen pazarlara Avrupa ülkelerini, özellikle Almanya, İngiltere ve Polonya'yı da eklersek, ki ben ciddi artışlar olacağını düşünüyüorum daha iyi bir sezon yaşayabiliriz. Bununla da şunu yine bağlayabiliriz, kendi sebeplerimizden bahsedecek olursak, işte terör saldırılarının sonlanması, turistler üzerinde ilk şokların atlatılması, bu sene gelenlerin olumlu izlenimleri, bunun dışında dış sebepler olarak sayabileceğimiz İspanya'nın yoğun turist almasıyla beraber oluşan memnuniyetsizlikler bizi olumlu anlamda etkileyecek" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN FİYATLARI ARTTIRABİLMEK'

Ergüleç 2018'in 2013-2014 kadar olmasa da iyi bir sezon olacağını belirterek şunlara değindi: "Aslında 2018 belki 2013-2014 kadar olmayacak ama 2017'den iyi, 2016'dan da çok çok daha iyi bir yıl olacak. Sadece tek belirtmem gereken ve odaklanmamız gereken nokta, satış fiyatlarının arttırılabilmesi. Yani turist sayısı arttırılabilir, bu sadece rakamların artmasıdır ama bize refahı yaratacak, personele fayda sağlayacak, ülkeye, yatırımcıya fayda sağlayacak olan şey fiyatların arttırılabilmesi. Bunu da başarabilirsek aslında 2018'i çok iyi geçireceğiz diye düşünüyorum."

'YAZIN ÇALIŞANLAR KIŞIN İŞSİZ'

Turizmde oluşan arz-talep dengesizliğine yönelik soruları da yanıtlayan Ergüleç "Aslında arz mı fazla yoksa talep mi az diye bakarsak bunu açıklayabiliriz. Aslında Türkiye büyük bir turizm ülkesi, bence çok daha gelişmeye açık. Doğru yönetilirse bu atıl kapasite dediğimiz kısımdan Türkiye çok ciddi gelirler elde edebilir. Mevcut durumda mevcut misafirlerle ve mevcut kaynak pazarlarla tabi ki bir arz-talep dengesizliği söz konusu. Bunun ne gibi yan etkileri var, Temmuz, Ağustos, Eylül'ün verimli geçtiği ama geri kalan yılın 8-9 ayının atıl kapasiteyle, otellerin çoğunun 5 ay yani sezonun 150 günü kapalı olduğu bu aranın istihdama olumsuz etkisi gibi. Yani Alanya'nın durumu ortada. 31 Ekim'de oteller kapanıyor ve binlerce çalışanımız kışı maalesef işsiz geçiriyor.

'YENİ KAYNAKLAR YARATMALIYIZ'

Bunun çözümü bizim alternatif pazarlar bulmamızdan geçiyor. Turizmi iç siyasete alet etmemek lazım. Gelen misafirlere memnuniyet anlamında iyi bakmak lazım. Bu tabi uzun bir konu ama şu an görünen mevcut turist sayısına göre tabi ki yatak fazlamız var. Şöyle örnek vereyim, yani bu aslında telafi edilemeyecek, geri dönüşü olmayan bir durum değil. İspanya örneğine baktığımızda İspanya 70 milyon turist alıyor. 70 milyar dolar turizm geliri var, bunun üzerine de çıkıyor. Biz bunun yarısındayız nerdeyse ve hemen hemen aynı kaynaklardan besleniyoruz. Örneğin, İspanya'ya İngiltere'den 18 milyon turist giderken, Türkiye'ye bunun çok çok daha azı geliyor. Yani 2 milyon, 3 milyon aralığında. Aslında potansiyel var ama bizim bu potansiyeli harekete geçirecek çalışmalar yapmamız lazım. Aksi takdirde arz-talep dengesi olumsuz olarak hem yatırımcıyı, hem de çalışanı etkileyecektir" dedi.