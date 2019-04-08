Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama: 'Geri dönüşü yok'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

- Kıymetli dostum Sayın Putin'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İş birliğimizin çeşitli boyutlarını ele alma fırsatımı oldu. 8. toplantıyı tamamlamış bulunuyoruz.

- Ticaret hacmimiz yüzde 15'lik artışla 26 milyar dolara ulaştı. Gerçek potansiyelimiz bu rakamın çok daha üzerindedir. Hedefimiz 100 milyar dolardır. Bu hedefi yakalayacağız.

- Yoğun temaslarımız ve samimi diyaloğumuz ikili ilişkilerimizi olumlu etkiliyor. Ülkemizden Rusya Federasyonu'nda 1300'ü bulan girişimcimiz var.

- 2019 yılını Rusya ile karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan ettik

- 6 milyon Rus misafiri ülkemizde ağırlayarak yeni bir rekora imza attık. Bu rekorun 2019'da kırılacağına inanıyorum.

- Vize serbesti ile ilgili görüşmeleri yaptık. Kısa bir süre içerisinde bu adımlar atılmış olacak.

- Akkuyu hızla devam ediyor, TürkAkım projesinin kara bölümünü de bu yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız.

- Milli güvenliğimizi tehdit eden terör odaklarını Suriye'den söküp atmada kararlılığımızı tekrar etmek istiyorum

- Suriye'de anayasa komitesinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi konusundaki kararlılığımızı da tekrarladık.

Putin'in açıklamalarının satır başları şöyle;

- Hem dar hem geniş formatta görüşmemiz oldu. Sayın Erdoğan ile beraber görüşmelerimiz esnasında ikili iş birliğimizin tüm boyutlarını ele alabildik. Yüzde 16'lık bir artış yaşandı ticaret hacmimizde.

- 1 milyar dolarlık yatırım platformu oluşturuldu.

- TürkAkım'ı ile ilgili çalışma planlı şekilde devam ediyor.

- Türkiye ve Rusya arasında askeri ilişkiler de arttı. S-400 füzelerinin sevkiyatından bahsediyorum.

- Türkiye Rus turistlerin gözdesi haline geldi. Kültürel yerlerini geziyorlar. Rusya Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında birinci sıradadır.

- 6 milyon kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

- Vize konusuna da odaklandık.

- Profesyonel sürücüler için vizeler çok yakında kalkacak.

- İkili görüşmelerimiz son derece başarılıydı.

- Suriye'nin çatışma sonrası durumu da çok önemlidir. Her türlü altyapının yenilenmesi gerekiyor. Hep beraber Suriyeli mültecilerin evlerinde dönüşünü sağlayabileceğiz.

SORU CEVAP

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Öncelikle bir defa Türkiye - Rusya ilişkileri içerisinde yerli ve milli para konusu görüşmelerimizin en önemli maddesini oluşturuyor. Henüz istenilen noktada değil. Rusya'nın lehinde ticaret hacmi çok açık ve net ortada. Doğal gazın yüzde 50'ye yakın kısmını Rusya'dan alıyoruz. Zaman içerisinde bu çok farklı bir şekilde gelişebilir. Bizim Rusya'ya sattığımız ürünler belli orada aldıklarımız belli. Bütün mesele buradaki kalemlerin taraflara ne kazandıracağıdır. Bizim buna bakmamız lazım. Daha çok ihtiyacımızı nasıl karşılıyoruz, biz ona bakacağız. Doğal gaz denilen olay bizim ülkemiz için hayatidir.

Gerek meskende, gerek sanayide ne denli işe yaradığı ortada. 81 vilayetimize doğal gaz gitmiş durumda. Savunmada Rusya ile iş birliğimiz önem arz ediyor. Adımlarımızı attık atıyoruz, Özlemimiz yerli ve milli paraya geçmektir.

VİZE

PUTİN: TIR şoförleri için vizeler kalkacak. Türkiye'den gelecek hizmet için hamili Türk vatandaşları vizesiz olarak girecekler.

İDLİB

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İdlib malum adeta Suriye'nin can damarlarından bir bölge. Burası herhangi bir boşalma halinde gelecekleri yer Türkiye olacak. Bizim için hassas bir bölge. Atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Geri dönmemiz mümkün değil. Terör koridorunun bir defa yıkılmış olması çok önemlidir. Bunun da ötesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü önem arz etmektedir. Fırat'ın Doğusu hala bu tehdidi taşımaktadır. Burada da tabii en önemli adım Astana sürecidir.

Suriyelilerin kendi topraklarına dönmelerini sağlamak gerekli. 3 milyon 600 bin insan bizim topraklarımızda yaşıyor.

Şu anda bu attığımız adımlar içerisinde İdlib ile ilgili sürece baktığımızda buradaki kararlılığımız netice vermiyor dersek yanlış olur. Birkaç ay önce İdlib'de durum çok çok farklıydı. Şimdi de tam aksine herkes İdlib'e geri dönmeye başladı. Yine içerideki sıkıntılar kısmen de olsa devam ediyor. Afrin şu anda daha sakin bir hale geldiyse herkes evlerine okullar dönmüş ise biz istiyoruz ki bir an önce İdlib'de de bu duruma kavuşalım. Bunların tamamıyla terörden arındırılmış olması lazım. Bunlara karşı da tavrımızı çok açık ve net koyduk. Bizim asıl amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak

YPG ile biz Afrin'de de mücadele ettik yine mücadeleyi sürdüreceğiz.

(S-400)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: S-400 konusunda adımlarımızı atmışız, bizden gel buradan vazgeç gibi tavsiyelerde bulunanlar bizi de tanımıyor demektir. Biz bir şeyin sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir. Ona göre yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim egemenlik hakkımızdır.