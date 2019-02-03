Erdoğan: Ucuz turizm anlayışında değiliz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan katıldığı özel bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

'PUTİN İLE AYIN 14'ÜNDE SOÇİ'DE BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Erdoğan 'Sayın Putin'le İstanbul zirvesini andık. Sayın Putin ile ayın 14'ünde Soçi'de bir araya geleceğiz. Temenni ediyorum ki bu güzel bir işe yeni bir anlam kazandıracak. Suriye'deki mâlum bu süreç, Cerablus, Afrin, İdlib her geçen gün daha iyiye gidiyor. Geri dönüş başlayan bu bölgelerde Suriye halkı kendi topraklarına dönme imkanını, fırsatını bulsun.' dedi.

'ŞU ANDA RUS TURİSTLER ALMAN TURİSTLERİ GEÇMİŞ DURUMDA'

Erdoğan şöyle devam etti, 'Şu anda Turizm Bakanı arkadaşımız da işin içinden geliyor. Biz ucuz turizm anlayışında değiliz. Şimdi Rusya birinci, Almanya ikinci sıraya düştü. Rus turistler gerçekten ülkemizi seviyorlar.

"BİZİM DEVLET OLARAK SAĞLIKLI VE UCUZ ÜRÜN YEDİRMEK AMACIMIZ"

Hal Yasası konusundaki yasayı devam ettirmekte kararlıyız. Arada ne kadar aracı, komisyoncu olursa o zaman üretici ile tüketici arasındaki bu istasyonlar maliyeti arttırıyor. Diğer olay Hal Yasası ile beraber araçlar devreye girecek, büyük şehirlerimizde modern haller kurulacak. Ürünlerin sağlıklı şekilde halka ulaşması sağlanacak. Kusura bakmasınlar birileri maalesef biz biliyoruz ki, benim vatandaşım, tarımla uğraşan halkım domatesi 2-3 TL'ye satıyor, öbür tarafta 8-9-10 liraya satıldığını görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Aracıdan tefeciden kaynaklanıyor. Bizim görevimiz halkına hem sağlıklı ürün yedirmek hem de daha ucuza ürün yedirmektir.

"BU BÖYLE DEVAM EDERSE ET İTHALİNE DEVAM EDERİZ"

Kıymanın fiyatı 37 TL'ye kadar çıktı. Şimdi altına düştü. Bu böyle devam ederse et ithaline devam ederiz. Aracılara fırsat vermeden en ideal şekilde planlamamız lazım. Gıda Tarım Bakanıma da söyledim, burada planlama eksiğimiz olmaması lazım, dedim. Aynı şekilde ürünün hale ulaştırmak, halden en uygun fiyatlarla, sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olmamız lazım.

"ŞİMDİ BİRÇOK YERLERDE BEZ TORBA KULLANIMI BAŞLADI"

Dedikler ki bu sene uygulamaya geçilmesin. Bunlar basit hesaplar. Şimdi herkes hakikati görüyor. Bez torba arttı. Bizim annelerimiz yıkayıp, tekrar kullanıyorlardı. Şimdi bir huzur ve rahatlama var. Şimdi birçok yerlerde kendileri file dokuyor. Çarşı pazar da, markette böyle oldu, bizde de böyle olsun d iye yapmamalıdırlar. Bir de kenevire yeniden dönmemiz lazım. Kenevirden kumaş ve ürettiğimiz kumaşlarla da, Karadeniz'de atlet ve fanila üretirler, onu giyerlerdi. Ten vücutta soğumazdı. Rahmetli babam da giyerdi. Ondan yapılan torbalarla bu çalışmayı sürdürebiliriz. Vezirköprü'de, Kastamonu'da vesaire oralarda çok etkin bu iş.

"ASKERLİKTE İLGİLİ DÜZENLEMEYİ KISA ZAMANDA AÇIKLARIZ"

Şu anda nihai noktayı Milli Savunma Bakanlığımız koymadı. 3-6-9-12 gibi sıralamanın üzerinde duruluyor. Bedelliyi buna koymuyorum. Yedek subaylıktan, astsubaylığa kadar herşey değerlendiriliyor. İnanıyorum ki, halkımızı, gençliğimizi çok daha rahatlataccak. Kısa zamanda zannediyorum açıklarız.

"BAŞAKŞEHİR ÇOK BAŞARILI GİDİYOR ONUNLA ÖVÜNÜYORUM"

Buralarda bir egemen mantık olmasın dedik. Onun için de Türkiye'de futbolu ülkemizin dört bir yanına altyapı noktasında eşit oranda dağıtalım. Herkes aradığını orada bulsun. Sonuçta Süper Lig'de oynayan takım sayısı 18. Belli takımlar var ki, belli ağırlığı olan takımlar. Takımlar biraz da seyirci potansiyeliyle anılıyor. Onlar da o seyirciyi yakaladığı için de. Başakşehir çok çok başarılı gidiyor. Onunla övünüyorum. Belediye başkanlığı döneminde kurduk. Buralara kadar geldik. Çok ciddi bir seyircisi yok. Başakşehirliler'e sesleniyorum, "Siz niçin maçları seyretmiyorsunuz?" diye. Gayet güzel stadları var. Biraz yavaş yavaş artışa başladı. Bugün deplasmanda kazanmış.

"FENERBAHÇE GALİBİYETLERLE TEHLİKELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI"

Fenerbahçe de uzun bir ayrılıktan sonra arka arkaya şimdi galibiyet almaya başladı. Bir tırmanışa geçmiş oldu. Tehlikeli bölgeden çıktı. Tehlikeli bölgeden memleketim Rize'de sıyrılma mücadelesi veriyor. Tüm bunlar iyi de, milli takımımızın hali ne olacak? Bu kadar tesis var. Dünyada kafaya oynayanların hiçbirinin böyle altyapısı yok, bizde var.

"BELEDİYECELİKTE CİDDİ BİR REFORMUN YAPILMASINA İNANIYORUM"

Arkadaşlar planlamayı yapıyorlar. Bizler bu ara aday tanıtımlarıyla ilgili günler vardır. Şimdi onları daha geri plana alacağım. Hiç gitmediğim büyük şehirler ve iller var. Benim memleketim Rize. Rize Belediyesi dediğimiz zaman, Rize merkez ilçe demektir. Bunlarla ilgili bir çalışma yapıp da adeta büyükşehir belediyesi haline getirsek diye de düşünmüşümdür. Bizim yerel belediyecilikte çok ciddi bir reformu yapmak zorunda olduğumuza inanıyorum. Bu seçimlerden alacağımız dersle, seçimler neticesinde elde edeceğimiz kazanımlarla inşallah gelecekte bununla ilgili planlar yapıp, adımlar atarız.

"HALKA HİZMETKÂR OLARAK BAKANLARA OY VERENLER KAZANACAKTIR"

Ben halkıma, milletime, özellikle gönül belediyeciliği anlayışıyla yaklaşacak belediye başkanları noktasında halkına efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya gelecek belediye başkanlarını oyunu verirken değerlendirirlerse kazanan olacaklarına inanıyorum. Halkına tepeden bakan, adeta halkına oy vermeye mecburmuş gibi bakanlarla bir yere varılmaz.

'MÜNBİÇ MESELESİNDE OLUMLU BİR GELİŞMENİN OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'

Arap aşiretleri bizi kurtarın diyorlar. orası adate bir kilit noktaya geldi. Biz şimdi burada bu adımı atabiliriz diyoruz. Sayın Trump da bu konuda kararlılık ortaya koyuyor. Rusya'ya gidip dönen heyetteki arkadaşlarımızla bir görüşme yaptık. Hulusi Paşayla görüştük. Şu anda olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik. Temenni ederim ki, oradaki örgütler burayı terkederler ve buranın asli sahipleri gelip topraklarına yerleşirler. 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü. Buralar boşalınca buraların halkı da topraklarına dönecek. Sürekli bizim topraklara geliş değil, dönüş başladı. Şimdi atılacak adımla da bunun planlamasını yapacağız.

'BİRİLERİ ABD'NİN ÇEKİLMESİNİ KAŞIMA DURUMUNDA KALIYOR'

Ayın 5'inde Washginton'da bakanımızın katılımıyla bir toplantı olacak. Ardından Soçi'de bir görüşmemiz olacak. Temenni ederim ki en kısa zamanda akl-ı selim galip gelir, herkes bulunması gereken yerde görevini ifa eder. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymak çerçevesinde bu adımları atarız.Birileri ABD'nin çekilmesini kaşıma durumunda kalıyor tabii bunlar da sürüncemede kalıyor.

'O OPERASYONLARI YAPMASAYDIK BUNLAR AKDENİZ'E İNECEKTİ'

Bunların asıl amacıa en doğudan en batıya doğru, Afrin'in kuzeyinden Akdeniz'e inmekti. Terör örgütleri Afrin'de baktılar ki olacak gibi değil, Afrin'den çıkma kararı aldılar. Eğer o operasyonları sağlam yapmasaydık, bu terör örgütleri oradan Akdeniz'e ineceklerdi.

'FETÖ ELEBAŞINA GÜNÜMÜZDE HALA TAPANLAR VAR'

Terörist başı Pensilvanya'da. Biz bunun verilmesini defalarca vurguladık. Artık başka şüpheler devreye girdi. Orada FBI devrede.Bazı çalışmalara bizler de tanık olduk. Temenni ederim ki buradan artık bir karar çıkması sağlanabilir. Bunların kongrede ayakları var. FETÖ'ye gönül veren vatandaşlarımız hala bu hassasiyeti anlamamalarını anlamak mümkün değil. Bunlar adeta tapıyorlar, sıkıntı burada. Yani bunu müceddit ilan ediyorlar, haşa neredeyse uluhiyet yüklüyorlar. Belki bize ağır olacak, zor olacak ama bunu söylemek zorundayız. Buna hala körü körüne inanan, arkasından giden, haşa tapan insanlar gerçekleri öğrensinler, takip etsinler ve 'acaba' sorusuna onlar cevap arasın.

'BİZİM GEZİ OLAYLARININ ARKASINDA SOROS VAR'

Bu sorgulamayı ilerlettikçe, ABD'dekiler zora giriyor. Biraz daha bizim yanımıza kayıyorlar. Dünyadaki birçok ülkede bunların lider pozisyonundakilerini teslim etmeye başladılar. Mesela Azerbaycan'da sağolsun Aliyev kardeşim bize teslim etti. Yine Kosova'da öyle. Şimdi Soros neyle anılıyor, parasıyla anılıyor. Adam parasıyla ülkelerde darbe yapıyor. Bizim Gezi olaylarının arkasında yine o var. Bunu söyleyince birileri bunu farklı yerlere kanalize ettiler. İlla Soros'un aktif olması şart değil, bunun maşaları var. O maşalara karşı Türkiye'de savcılık harekete geçince birileri rahatsız oluyor.