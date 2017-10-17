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Erdoğan Polonya temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'ya ziyareti 'Kimlikle giriş' ümidini tekrar alevlendirdi. Alanyalı turizmciler, Polonya pazarının önünün açılabilmesi adına Erdoğan'a seslendi

Erdoğan Polonya temaslarına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya'ya ziyareti 'Kimlikle giriş' ümidini tekrar alevlendirdi. Alanyalı turizmciler, Polonya pazarının önünün açılabilmesi adına Erdoğan'a seslendi

17 Ekim 2017 Salı 23:20
Erdoğan Polonya temaslarına başladı
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Yasin ARAZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Polonya’nın başkenti Varşova’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Polonya'da çok sayıda ikili anlaşmaya imza atması bekleniyor. Türkiye, 600 yılı aşan tarihi dostluk ilişkilerine sahip olduğu ve 2009 yılında bu ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdığı müttefiki Polonya ile işbirliğini her alanda geliştirmeye büyük önem atfediyor. Bu anlamda Alanyalı turizmciler de Erdoğan'a, Polonya vatandaşlarına 'vizelerin kalkması' yönünde çağrıda bulundu.
'38 MİLYON NÜFUSLUK POTANSİYEL' 
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da yönelttiği mesajında "38 milyonluk Polonya’dan Antalya’ya sadece 170 bin turist geliyor. Çünkü e-vize uyguluyoruz. Almanlar kimlikle geliyor. CB Erdoğan’ın Polonya ziyaretinde turizm hedefimiz de büyütülmeli. Pasaport ve e-vize zorunluluğu bile kaldırılsa yeterli" dedi.
'GEÇMİŞTE SÖZÜ VERİLMİŞTİ'
Erdoğan'ın Polonya ziyaretinden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise "Cumhurbaşkanımız Erdoğan yine bir Polonya ziyaretinde Polonyalı vatandaşların Türkiye'ye kimlikle girişinin önünün açılacağını, vizelerin kalkacağını söylemişti. Bununla ilgili umuyoruz ki kısa sürede bir adım atılır. Polonya'dan Türkiye'ye gelmek istese de artan maliyetlerden dolayı gelmeyi tercih etmeyen ciddi bir kitle var. Çünkü Polonya pek çok Avrupa ülkesine oranla daha düşük asgari ücret veren bir ülke. Bu yüzden maliyetler çok büyük rol oynuyor" diye konuştu.
'TALEBİ 3'E KATLARIZ'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "Polonya pazarıyla ilgili geçmiş dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan kimlikle girişin önünün açılacağı yönünde bir açıklama yapmıştı. Bu pazarın canlanması için başka bir şeye ihtiyaç yok. Vizelerin kalkması bile turist akışını 2'ye, belki 3'e katlayacaktır. Acenta olarak ben de Polonya pazarıyla geçmiş dönemde çalıştım. Alanya olarak da ciddi bir talep görüyoruz zaten. Ancak düşüş içerisinde olan bir pazar. Bunu arttırmak adına vizenin kalkması talebi olumlu yönde etkileyecektir" ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanPolonyaTurizmKimlikle Giriş
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